В Новосибирске женщина применила перцовку против матери, защищавшей свою дочь от собаки
17 марта 2026, 20:06, ИА Амител
В новосибирском Академгородке полиция начала проверку после сообщения о нападении собаки на десятилетнюю девочку и ее мать. По словам пострадавшей, инцидент произошел во время прогулки в лесу, а владелица животного не только не смогла удержать пса, но и применила перцовый баллончик, пишет "Om1 Новосибирск".
Как рассказала женщина, на нее и ребенка набросилась крупная овчарка без намордника. Сначала собака прыгала на взрослую, повредив одежду, а затем переключилась на девочку. При этом хозяйка, по ее словам, не подавала команд и не могла быстро взять животное под контроль.
После того как женщине удалось отогнать собаку, она сделала замечание владелице по поводу выгула без намордника. В ответ, как утверждает пострадавшая, ей заявили, что гулять с детьми следует не в лесу, а на детской площадке. Когда женщина предупредила, что будет фиксировать происходящее на видео, хозяйка, по ее словам, распылила ей в лицо перцовый баллончик. Этот момент, как отмечается, попал на запись.
По данным публикаций в соцсетях, женщину с похожей собакой ранее видели в районе улицы Иванова, в том числе на детской площадке у дома № 27, а затем — в подъезде дома № 13а на улице Российской.
Пострадавшая уже обратилась в правоохранительные органы. В медицинском учреждении ей зафиксировали травму глаза. Личность владелицы собаки устанавливается.
Ранее сообщалось, что в Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая подкармливала стаю собак, напавших на ребенка.
20:12:33 17-03-2026
20:16:16 17-03-2026
Если всё так, как написано, то хозяйке шафки 10 лет исправительных работ, шафку усыпить.
21:09:36 17-03-2026
Мы пока что слышали только одну версию произошедшего
21:14:43 17-03-2026
20:32:55 17-03-2026
Единственный запрет, который может быть правильным. Запретить содержание крупных пород собак в городе. За исключением служебных. Не нравится - поднимать деревни! В коттежи! Задолбали со своеим шавлом!
06:17:49 18-03-2026
Любая собака без намордника и поводка в городской черте должна быть принята специальной службой, даже если хозяин в 3 метрах. В дальнейшем, возвращение через штраф тысяч 50, либо усыпление, если хозяин очканул платить штраф или не нашелся вовсе
13:02:05 18-03-2026
06:18:18 18-03-2026
Но, как я всегда говорю, зоошиза - уже не человек
06:56:51 18-03-2026
Запретить в городе собак крупнее кошки, нарушителей - отлавливать или отстреливать на месте.
09:33:15 18-03-2026
15:18:16 18-03-2026
15:23:47 18-03-2026
вся алтайская деревня, перебравшаяся в город, отписалась?