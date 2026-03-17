В Новосибирске женщина применила перцовку против матери, защищавшей свою дочь от собаки

17 марта 2026, 20:06, ИА Амител

В новосибирском Академгородке полиция начала проверку после сообщения о нападении собаки на десятилетнюю девочку и ее мать. По словам пострадавшей, инцидент произошел во время прогулки в лесу, а владелица животного не только не смогла удержать пса, но и применила перцовый баллончик, пишет "Om1 Новосибирск".

Как рассказала женщина, на нее и ребенка набросилась крупная овчарка без намордника. Сначала собака прыгала на взрослую, повредив одежду, а затем переключилась на девочку. При этом хозяйка, по ее словам, не подавала команд и не могла быстро взять животное под контроль.

После того как женщине удалось отогнать собаку, она сделала замечание владелице по поводу выгула без намордника. В ответ, как утверждает пострадавшая, ей заявили, что гулять с детьми следует не в лесу, а на детской площадке. Когда женщина предупредила, что будет фиксировать происходящее на видео, хозяйка, по ее словам, распылила ей в лицо перцовый баллончик. Этот момент, как отмечается, попал на запись.

По данным публикаций в соцсетях, женщину с похожей собакой ранее видели в районе улицы Иванова, в том числе на детской площадке у дома № 27, а затем — в подъезде дома № 13а на улице Российской.

Пострадавшая уже обратилась в правоохранительные органы. В медицинском учреждении ей зафиксировали травму глаза. Личность владелицы собаки устанавливается.

