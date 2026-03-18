В Алтайском институте культуры пройдет форум речевого искусства "ВЕРБа"

Участников ждут конкурс, мастер-классы и встречи с экспертами

18 марта 2026, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFHRNUeD

Сценическая речь / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

2 апреля 2026 года в Алтайском государственном институте культуры начнет работу V Всероссийский форум речевого искусства "ВЕРБа" с международным участием. Площадка снова объединит профессионалов и любителей, преподавателей и студентов, а также всех, кто интересуется сценической речью.

Кого приглашают поучаствовать?

К участию приглашают студентов и преподавателей вузов и колледжей, учащихся других образовательных организаций, участников любительских театральных коллективов и всех, кто интересуется теорией и практикой сценической речи.

Форум проходит уже в пятый раз и направлен на сохранение и развитие традиций отечественного речевого исполнительского искусства. Организаторы стремятся повысить интерес детей и молодежи к научной и творческой деятельности, а также посодействовать формированию профессионального коммуникативного пространства.Центральным событием форума станет конкурс речевого исполнительского искусства. В 2026 году жюри возглавит театральный педагог, актер и режиссер, кандидат искусствоведения, профессор кафедры сценической речи Российского государственного института сценических искусств, действительный член Петровской академии наук и искусств РФ, заслуженный деятель искусств РФ из Санкт-Петербурга Юрий Васильев.

Особое внимание организаторы уделят школьным и любительским театрам. Детский конкурс пройдет очно с 2 по 5 апреля 2026 года в концертном зале института культуры. Конкурс для взрослых проведут в заочном формате, заявки принимают до 25 марта 2026 года.

Какая будет программа?

Участники форума смогут посетить мастер-классы ведущих педагогов по сценической речи из театральных вузов и учреждений культуры Москвы, Новосибирска и Барнаула.

Специальным гостем станет доцент театрального института имени Бориса Щукина, заслуженный деятель искусств России из Москвы Елена Ласкавая. 3 и 4 апреля она проведет занятия, посвященные психофизическим и когнитивным аспектам речи.

Образовательная составляющая форума также включает научно-методический семинар "Проблемы сценической речи в любительских и школьных театрах" при участии Ассоциации школьных театров Алтайского края и курсы повышения квалификации "Театральная педагогика: сценическая речь".

Подробнее ознакомиться с программой "ВЕРБы", положением о конкурсе, а также подать заявку на участие можно на официальном сайте форума.

Алтайский государственный институт культуры

Адрес: Барнаул, проспект Ленина, 66

Тел.: +7 (3852) 38‒08‒35

СайтАлтайский государственный институт культуры

