В Госдуме назвали сроки восстановления мобильного интернета в мегаполисах России

Перебои связаны с техническими работами по перенастройке системы маршрутизации трафика

17 марта 2026, 19:02, ИА Амител

Телефон / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по информполитике Андрей Свинцов заявил, что проблемы с мобильным интернетом в крупных городах России носят временный характер и могут быть устранены в ближайшие одну-две недели.

По его словам, перебои связаны с техническими работами по перенастройке системы маршрутизации трафика.

«Я считаю, что вот эти пусконаладочные работы, вот эта система, скажем так, маршрутизации трафика, она, наверное, в большей степени настроена. Я думаю, что если мы берем крупные города, то, наверное, в каждом крупном мегаполисе это произойдет в пределах недели, максимум двух», — отметил депутат на пресс-конференции НСН, пишет Telegram-канал "Кровавая барыня".

Свинцов также добавил, что введение так называемых "белых списков" направлено на удобство пользователей и связано с требованиями безопасности.