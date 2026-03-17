В Госдуме назвали сроки восстановления мобильного интернета в мегаполисах России

Перебои связаны с техническими работами по перенастройке системы маршрутизации трафика

17 марта 2026, 19:02, ИА Амител

Телефон / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по информполитике Андрей Свинцов заявил, что проблемы с мобильным интернетом в крупных городах России носят временный характер и могут быть устранены в ближайшие одну-две недели.

По его словам, перебои связаны с техническими работами по перенастройке системы маршрутизации трафика.

«Я считаю, что вот эти пусконаладочные работы, вот эта система, скажем так, маршрутизации трафика, она, наверное, в большей степени настроена. Я думаю, что если мы берем крупные города, то, наверное, в каждом крупном мегаполисе это произойдет в пределах недели, максимум двух», — отметил депутат на пресс-конференции НСН, пишет Telegram-канал "Кровавая барыня".

Свинцов также добавил, что введение так называемых "белых списков" направлено на удобство пользователей и связано с требованиями безопасности.

Как замедление домашнего интернета отразится на пользователях?

Интернет не пропадет — он просто станет чуть медленнее. А с правильными настройками можно почти не заметить разницы
Комментарии 7

Гость

19:06:03 17-03-2026

Когда президент сменится

Гость

19:50:57 17-03-2026

Шей да пори: кабы сами же кашу не заварили, так и расхлёбывать её не пришлось бы!

...................

21:35:21 17-03-2026

Останутся госуслуги мах и оплата жкх...

Гость

08:32:27 18-03-2026

И на госуслуги вчера не могли войти.

Гость

09:14:14 18-03-2026

То есть у нас и в Новосибе они полгода назад перенастраивали, или как?) И зачем тогда было орать, что отключения в москвапитере это за-ради безопасности граждан и только их, любимых?..

Гость

09:43:51 18-03-2026

Врут как дышат. А если врут в одном - значит врут во всём.

некто игс

13:19:42 18-03-2026

"скажем так" - какая богатая у этого "Заместителя председателя" речь... И очень конкретная... "то, наверное, в... "
но это неточно.

