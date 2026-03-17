В Госдуме назвали сроки восстановления мобильного интернета в мегаполисах России
Перебои связаны с техническими работами по перенастройке системы маршрутизации трафика
17 марта 2026, 19:02, ИА Амител
Заместитель председателя комитета Государственной Думы по информполитике Андрей Свинцов заявил, что проблемы с мобильным интернетом в крупных городах России носят временный характер и могут быть устранены в ближайшие одну-две недели.
По его словам, перебои связаны с техническими работами по перенастройке системы маршрутизации трафика.
«Я считаю, что вот эти пусконаладочные работы, вот эта система, скажем так, маршрутизации трафика, она, наверное, в большей степени настроена. Я думаю, что если мы берем крупные города, то, наверное, в каждом крупном мегаполисе это произойдет в пределах недели, максимум двух», — отметил депутат на пресс-конференции НСН, пишет Telegram-канал "Кровавая барыня".
Свинцов также добавил, что введение так называемых "белых списков" направлено на удобство пользователей и связано с требованиями безопасности.
19:06:03 17-03-2026
Когда президент сменится
19:50:57 17-03-2026
Шей да пори: кабы сами же кашу не заварили, так и расхлёбывать её не пришлось бы!
21:35:21 17-03-2026
Останутся госуслуги мах и оплата жкх...
08:32:27 18-03-2026
И на госуслуги вчера не могли войти.
09:14:14 18-03-2026
То есть у нас и в Новосибе они полгода назад перенастраивали, или как?) И зачем тогда было орать, что отключения в москвапитере это за-ради безопасности граждан и только их, любимых?..
09:43:51 18-03-2026
Врут как дышат. А если врут в одном - значит врут во всём.
13:19:42 18-03-2026
"скажем так" - какая богатая у этого "Заместителя председателя" речь... И очень конкретная... "то, наверное, в... "
но это неточно.