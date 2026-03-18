Четыре взрывоопасных баллона вынесли спасатели из горящего дома на Алтае

Общая площадь возгорания составила около 144 квадратных метров

18 марта 2026, 07:12, ИА Амител

Место происшествия / Фото: МЧС Республики Алтай

Днем 17 марта в селе Кызыл-Озек Майминского района произошел крупный пожар в жилом двухэтажном доме. Об этом сообщили в МЧС Республики Алтай.

Сигнал поступил в экстренные службы в 11:53. К моменту прибытия пожарных подразделений огонь уже охватил второй этаж и кровлю строения.

Общая площадь возгорания составила около 144 квадратных метров. В тушении участвовали 16 человек и четыре единицы техники.

«Дополнительную сложность создавала угроза взрыва: внутри находились газовые баллоны. В ходе работы девять газодымозащитников вынесли из здания три газовых баллона и один углекислотный», — отметили в ведомстве.

Полностью ликвидировать пожар удалось к 13:20. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.