Подросток ограбил пункт выдачи маркетплейса в Барнауле по указанию интернет-кураторов

17 марта 2026, 17:25, ИА Амител

Телефонный мошенник/Сгенерировано midjourney / amic.ru

В Барнауле завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего подростка, обвиняемого в хищении дорогостоящих смартфонов из пункта выдачи заказов. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по Алтайскому краю.

По версии правоохранителей, в ноябре прошлого года юноша вступил в переписку с неизвестными в интернете и согласился участвовать в преступной схеме. Ему поручили роль курьера: нужно было получать заказы по специальным кодам и передавать их организаторам.

«В назначенный день подросток пришел в пункт выдачи маркетплейса, предъявил сотруднице полученный от кураторов QR-код и получил пять смартфонов. После этого он не стал оплачивать товар, проигнорировал требования остановиться и покинул помещение с техникой», — отметили в ведомстве.

Позднее похищенные устройства были переданы другим участникам схемы.

Правоохранителям удалось установить причастность подростка в ходе совместной работы следователей и полиции. В рамках расследования собрана достаточная доказательственная база, а также внесено представление в органы профилактики для устранения условий, способствовавших совершению преступления несовершеннолетним.

Юноше предъявлено обвинение по пунктам "а" и "д" части 2 статьи 161 УК РФ — грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору и в крупном размере.

