Подросток ограбил пункт выдачи маркетплейса в Барнауле по указанию интернет-кураторов
Похищенные устройства были переданы другим участникам схемы
17 марта 2026, 17:25, ИА Амител
В Барнауле завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего подростка, обвиняемого в хищении дорогостоящих смартфонов из пункта выдачи заказов. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по Алтайскому краю.
По версии правоохранителей, в ноябре прошлого года юноша вступил в переписку с неизвестными в интернете и согласился участвовать в преступной схеме. Ему поручили роль курьера: нужно было получать заказы по специальным кодам и передавать их организаторам.
«В назначенный день подросток пришел в пункт выдачи маркетплейса, предъявил сотруднице полученный от кураторов QR-код и получил пять смартфонов. После этого он не стал оплачивать товар, проигнорировал требования остановиться и покинул помещение с техникой», — отметили в ведомстве.
Позднее похищенные устройства были переданы другим участникам схемы.
Правоохранителям удалось установить причастность подростка в ходе совместной работы следователей и полиции. В рамках расследования собрана достаточная доказательственная база, а также внесено представление в органы профилактики для устранения условий, способствовавших совершению преступления несовершеннолетним.
Юноше предъявлено обвинение по пунктам "а" и "д" части 2 статьи 161 УК РФ — грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору и в крупном размере.
17:33:07 17-03-2026
вранье.
такое же как звонки по воцапу в 22.00.
пока вб не заблокирует деньги на карте, никто и никому и ничего на пвз не отправит.
очередная байка для глубинных, под которую хотят еще гайки затянуть
17:54:26 17-03-2026
Гость (17:33:07 17-03-2026) вранье. такое же как звонки по воцапу в 22.00.пока в... Видать , давненько на меркетплейсы не ходил и правил их не читал?
18:03:48 17-03-2026
Гость (17:54:26 17-03-2026) Видать , давненько на меркетплейсы не ходил и правил их не ч...
ну ка, давай, расскажи про "правила"
хоть посмеяться над вашей методичкой
19:40:07 17-03-2026
Гость (17:33:07 17-03-2026) вранье. такое же как звонки по воцапу в 22.00.пока в... Не знаю как там у "бурятки" устроено, но у озона куча товаров с кнопкой "постоплата".
Вы в курсе что это значит?
Сколько раз приходилось одергивать сотрудников на выдаче воросом "Оплата прошла?". Некоторые вообще спят на ходу, просыпаются и такие "Аааааа, у вас постоплата, сейчас проведу", стоишь жд
Вот всякое отребье эти лазейки и использует
18:51:32 17-03-2026
Как удобно все теперь валить на кураторов.
А пацан конечно дебил. Привязать (скорее всего свой) телефон к аккаунту, засветить свое лицо в ПВЗ, и на что-то ещё надеяться... Семилетки сложнее схемы обмана придумывают
19:56:55 17-03-2026
Гость (18:51:32 17-03-2026) Как удобно все теперь валить на кураторов.А пацан конечн... А вы бы как сделали?
21:15:36 17-03-2026
Гость (19:56:55 17-03-2026) А вы бы как сделали?...
Ну уж не воровал бы в ПВЗ телефоны🤣 А слабые места этой "аферы века" я уже отметил
22:42:51 17-03-2026
уголовного дела в отношении 16-летнего подростка - это подросток?!
08:56:08 18-03-2026
dok_СФ (22:42:51 17-03-2026) уголовного дела в отношении 16-летнего подростка - это подр... По нынешним временам таких приказано считать младенцами неразумными. Увы.
11:27:29 18-03-2026
dok_СФ (22:42:51 17-03-2026) уголовного дела в отношении 16-летнего подростка - это подр... А кто ж еще? Зрелый мужик? в 9-м классе средней школы?