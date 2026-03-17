В Алтайском крае количество самозанятых достигло почти 200 тысяч

17 марта 2026, 19:36, ИА Амител

Конец рабочего дня / Работа / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Алтайском крае продолжает расти число самозанятых. По последним данным, их количество приблизилось к 200 тысячам человек, тогда как по итогам прошлого года этот показатель составлял около 192 тысяч, увеличившись на 23%.

Как сообщил губернатор региона Виктор Томенко, для многих жителей такой формат занятости оказался удобным и востребованным. В результате край по итогам 2025 года занял шестое место среди субъектов России по объему государственных и корпоративных закупок у самозанятых.

Общий объем таких закупок достиг 2,2 миллиарда рублей.