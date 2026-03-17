В Алтайском крае количество самозанятых достигло почти 200 тысяч
Для многих жителей такой формат оказался удобным и востребованным
17 марта 2026, 19:36, ИА Амител
В Алтайском крае продолжает расти число самозанятых. По последним данным, их количество приблизилось к 200 тысячам человек, тогда как по итогам прошлого года этот показатель составлял около 192 тысяч, увеличившись на 23%.
Как сообщил губернатор региона Виктор Томенко, для многих жителей такой формат занятости оказался удобным и востребованным. В результате край по итогам 2025 года занял шестое место среди субъектов России по объему государственных и корпоративных закупок у самозанятых.
Общий объем таких закупок достиг 2,2 миллиарда рублей.
«Самозанятые прочно встроены в экономическую систему и края, и страны. Это соответствует поставленным президентом задачам по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика". Главное — эффект от работы в качестве самозанятых чувствуют люди, в том числе за счет различных возможностей, среди которых и участие в госзакупках», — отметил Виктор Томенко.
20:20:47 17-03-2026
Люди сами о себе заботятся. А что делать, государству не все нужны.
06:19:10 18-03-2026
я правильно понимаю что 10% населения Алтайского края получает доход, не платит с него адекватные налоги и по сути живет за счет остальных?
09:24:13 18-03-2026
Неправильно товарищ Томенко понимает. Это означает еще и то, что часть работодателей заставляет своих работников увольняться и наниматься обратно уже самозанятыми. Обязанности те же, но налогов меньше, отпускные, больничные. Можно уволить без А не хочешь - свободен.
09:41:52 18-03-2026
Удобным и востребованым по сокрытию доходов
10:29:01 18-03-2026
Про госзакупки особенно смешно сейчас было. Лимит самозанятого 2,4 млн /год. А судя по реестру контрактов контракты с самозанятыми по 4-5 млн в среднем - это как?
10:46:15 18-03-2026
Гость (10:29:01 18-03-2026) Про госзакупки особенно смешно сейчас было. Лимит самозанято... Тссссс! Не пали контору!
12:51:14 18-03-2026
Огромное количество самозанятых - курьеры и сборщики заказов.
23:42:40 18-03-2026
очень интересно, что же делают 200 000 самозанятых, т.е. каждый пятый. Всего 1 058 000 человек занято в экономике на Алтае. Неужели финансовая или деятельность в энергетике - являются основными у самозанятых. Вполне поверю, если все чиновники - самозанятые. А если будет 800 000 самозанятых - это будет еще лучше для края??? Некоторыми цифрами надо не гордиться, а думать как исправить ситуацию.