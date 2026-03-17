В Алтайском крае количество самозанятых достигло почти 200 тысяч

Для многих жителей такой формат оказался удобным и востребованным

17 марта 2026, 19:36, ИА Амител

Конец рабочего дня / Работа / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Алтайском крае продолжает расти число самозанятых. По последним данным, их количество приблизилось к 200 тысячам человек, тогда как по итогам прошлого года этот показатель составлял около 192 тысяч, увеличившись на 23%.

Как сообщил губернатор региона Виктор Томенко, для многих жителей такой формат занятости оказался удобным и востребованным. В результате край по итогам 2025 года занял шестое место среди субъектов России по объему государственных и корпоративных закупок у самозанятых.

Общий объем таких закупок достиг 2,2 миллиарда рублей.

«Самозанятые прочно встроены в экономическую систему и края, и страны. Это соответствует поставленным президентом задачам по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика". Главное — эффект от работы в качестве самозанятых чувствуют люди, в том числе за счет различных возможностей, среди которых и участие в госзакупках», — отметил Виктор Томенко.

Гость

20:20:47 17-03-2026

Люди сами о себе заботятся. А что делать, государству не все нужны.

Гость

06:19:10 18-03-2026

я правильно понимаю что 10% населения Алтайского края получает доход, не платит с него адекватные налоги и по сути живет за счет остальных?

Гость

09:24:13 18-03-2026

Неправильно товарищ Томенко понимает. Это означает еще и то, что часть работодателей заставляет своих работников увольняться и наниматься обратно уже самозанятыми. Обязанности те же, но налогов меньше, отпускные, больничные. Можно уволить без А не хочешь - свободен.

Гость

09:41:52 18-03-2026

Удобным и востребованым по сокрытию доходов

Гость

10:29:01 18-03-2026

Про госзакупки особенно смешно сейчас было. Лимит самозанятого 2,4 млн /год. А судя по реестру контрактов контракты с самозанятыми по 4-5 млн в среднем - это как?

Гость

10:46:15 18-03-2026

Гость (10:29:01 18-03-2026) Про госзакупки особенно смешно сейчас было. Лимит самозанято... Тссссс! Не пали контору!

ыть

12:51:14 18-03-2026

Огромное количество самозанятых - курьеры и сборщики заказов.

Гость

23:42:40 18-03-2026

очень интересно, что же делают 200 000 самозанятых, т.е. каждый пятый. Всего 1 058 000 человек занято в экономике на Алтае. Неужели финансовая или деятельность в энергетике - являются основными у самозанятых. Вполне поверю, если все чиновники - самозанятые. А если будет 800 000 самозанятых - это будет еще лучше для края??? Некоторыми цифрами надо не гордиться, а думать как исправить ситуацию.

