В Госдуме призвали амнистировать тяжелобольных матерей из-за дела блогера Лерчек
Инициатива может получить широкую общественную поддержку, если будет детально проработана с учетом юридических и медицинских критериев
17 марта 2026, 17:30, ИА Амител
Депутат Госдумы Нина Останина выступила с предложением об амнистии для женщин с тяжелыми заболеваниями, осужденных за незначительные правонарушения. Об этом она сообщила в интервью изданию Life.ru, комментируя приостановку уголовного дела в отношении блогерши Лерчек (Валерии Чекалиной), у которой после рождения четвертого ребенка был диагностирован рак четвертой стадии.
По словам Останиной, случай Валерии является примером, который требует внимания.
«Она многодетная мать и тяжело больна. Сколько таких историй? Если правонарушения были незначительными, то решение по Лерчек заслуживает поддержки. Это гуманный и правильный шаг», — подчеркнула парламентарий.
Останина отметила, что случай Лерчек не единичен, и гуманный подход должен быть распространен на всех, кто в этом нуждается.
«Когда женщина тяжело больна, к людям, совершившим незначительные преступления, часто не проявляют гуманизма. В данном случае Лерчек — медийная личность, но мы должны заботиться обо всех», — заявила она.
Также депутат высказалась за смягчение наказаний для детей младше 14 лет и одиноких родителей. Но эти инициативы пока не находят поддержки среди коллег.
Напомним, что онкологическое заболевание у Лерчек было диагностировано после рождения четвертого ребенка. 26 февраля 2026 года она родила сына, после чего ее состояние резко ухудшилось.
18:46:59 17-03-2026
250 миллионов - это незначительное правонарушение? А дети-насильники убийцы младше 14 лет - тоже смягчить, понять, простить? Пусть продолжают?
09:49:09 18-03-2026
Бабке пора на пенсию, бредит уже из под парика. То есть если мамашка тяжело заболела, можно ограбить кого-нибудь, убить, причинить тяжкий вред здоровью, наркоту распространять, рехабы и дома престарелых с пыточными сожержать, а её ещё и пожалеть должны, так? Такое ощущение в последние годы складывается, что дебатутам компот кокосовый в Госдумовской столовке наливают