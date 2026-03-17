Инициатива может получить широкую общественную поддержку, если будет детально проработана с учетом юридических и медицинских критериев

17 марта 2026, 17:30, ИА Амител

Лерчек в больнице / Фото: соцсети

Депутат Госдумы Нина Останина выступила с предложением об амнистии для женщин с тяжелыми заболеваниями, осужденных за незначительные правонарушения. Об этом она сообщила в интервью изданию Life.ru, комментируя приостановку уголовного дела в отношении блогерши Лерчек (Валерии Чекалиной), у которой после рождения четвертого ребенка был диагностирован рак четвертой стадии.

По словам Останиной, случай Валерии является примером, который требует внимания.

«Она многодетная мать и тяжело больна. Сколько таких историй? Если правонарушения были незначительными, то решение по Лерчек заслуживает поддержки. Это гуманный и правильный шаг», — подчеркнула парламентарий.

Останина отметила, что случай Лерчек не единичен, и гуманный подход должен быть распространен на всех, кто в этом нуждается.

«Когда женщина тяжело больна, к людям, совершившим незначительные преступления, часто не проявляют гуманизма. В данном случае Лерчек — медийная личность, но мы должны заботиться обо всех», — заявила она.

Также депутат высказалась за смягчение наказаний для детей младше 14 лет и одиноких родителей. Но эти инициативы пока не находят поддержки среди коллег.

Напомним, что онкологическое заболевание у Лерчек было диагностировано после рождения четвертого ребенка. 26 февраля 2026 года она родила сына, после чего ее состояние резко ухудшилось.