На Алтае при опрокидывании иномарки пострадали подросток и девушка

17 марта 2026, 17:50, ИА Амител

Место происшествия / Фото: Госавтоинспекция Республики Алтай

В Майминском районе днем 16 марта произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля, в котором пострадали два человека. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Республики Алтай.

По предварительным данным, авария случилась около полудня рядом с селом Черемшанка. За рулем автомобиля Toyota Noah находился 53-летний житель села Яконур. Водитель выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением, после чего машина съехала с дороги и перевернулась.

«В результате происшествия травмы получили два пассажира. 21-летнюю девушку доставили в республиканскую больницу с ушибом грудной клетки, однако после осмотра госпитализация ей не понадобилась. Еще один пострадавший — 15-летний житель Горно-Алтайска — получил ушиб плеча, медицинская помощь ему была оказана на месте», — отметили в ведомстве.

Инспекторы установили, что в момент аварии оба пассажира находились на заднем сиденье и были пристегнуты ремнями безопасности.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.