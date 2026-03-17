МВД предложило расширить основания для выдворения мигрантов из страны. Подробности

17 марта 2026, 23:36, ИА Амител

Мигранты на стройке / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Министерство внутренних дел России подготовило законопроект, предусматривающий ужесточение миграционного законодательства и расширение оснований для выдворения иностранных граждан. Документ в ближайшее время планируется внести на рассмотрение в Государственную Думу, пишут "НовостиВолгограда.ру".

Ключевое нововведение — предложение применять принудительное выдворение к мигрантам за ряд административных правонарушений. В перечень включены около 20 составов, среди которых участие в несогласованных акциях, давление с целью принуждения к забастовкам, злоупотребление свободой слова и мелкое хулиганство с неподчинением требованиям полиции. В отдельных случаях выдворение может стать обязательной дополнительной мерой наряду со штрафом.

Параллельно МВД предлагает пересмотреть размеры административных штрафов по ряду статей. В частности, санкции за нарушение правил въезда, незаконную трудовую деятельность или вовлечение в нее могут вырасти до 4–7 тысяч рублей вместо действующих 2–5 тысяч.

В ведомстве объясняют инициативу ростом числа правонарушений с участием иностранцев, включая массовые конфликты. По данным МВД, в 2023–2024 годах правоохранители контролировали около 100 подобных ситуаций, а к ответственности были привлечены порядка 1,5 тысячи человек.

Статистика также показывает снижение миграционной нагрузки: к началу 2026 года количество иностранных граждан в России сократилось на 10% и составило 5,7 млн человек. Одновременно власти продолжают курс на ужесточение регулирования — ранее уже были введены дополнительные механизмы контроля, включая специальные реестры и обязательные медицинские проверки для приезжающих.

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект о поправках в ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". Согласно документу, дети трудовых мигрантов должны будут покинуть Россию в течение 30 дней после того, как им исполнится 18 лет.