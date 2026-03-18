На границе Алтая задержали 143 тысячи саженцев плодовых культур из Кыргызстана
В составе партии были абрикос, виноград, груша, черешня, туя, слива и другие растения
18 марта 2026, 07:37, ИА Амител
В Алтайском крае пресекли ввоз крупной партии посадочного материала из Кыргызстана из-за нарушений в документации. Проверку провели специалисты Россельхознадзора.
По данным ведомства, 14 марта на границе в Рубцовском районе остановили груз более чем с 143 тысячами саженцев плодовых и ягодных культур. В составе партии были абрикос, виноград, груша, черешня, туя, слива и другие растения.
«В ходе контроля инспекторы выявили несоответствия между сведениями, указанными в фитосанитарных сертификатах, и данными транспортных документов. Кроме того, перевозчики не смогли предоставить подтверждение сортовой принадлежности и качества посадочного материала», — отметили в ведомстве.
В результате фитосанитарный контроль не был пройден, ввоз продукции на территорию региона запретили. Вся партия саженцев возвращена отправителю.
Ранее в Алтайском крае пресекли ввоз крупной партии семян с нарушениями карантинного законодательства. Продукцию пытались ввезти из Италии и Нидерландов.
07:44:27 18-03-2026
просто героические герои.
им бы памятник поставить, нерукотворный
08:25:40 18-03-2026
А зачем нам те саженцы? Только деньги на ветер выкинуть?
Мало, что не районированы, так ещё большая вероятность, что болячку на себе несут.
08:31:30 18-03-2026
Гость (08:25:40 18-03-2026) А зачем нам те саженцы? Только деньги на ветер выкинуть?...
Кому нам? Перечисли всех!
08:27:33 18-03-2026
А потом этими саженцами у бывшего к/т будут торговать, типа с уральского питомника.
09:28:35 18-03-2026
Казахи поменяли конституцию, понизив статус русского языка. За это и ударили по больному - по саженцам.
09:39:32 18-03-2026
Гость (09:28:35 18-03-2026) Казахи поменяли конституцию, понизив статус русского языка. ... Кыргызстан и Казахстан, это не не одно и тоже.
09:56:07 18-03-2026
Гость (09:39:32 18-03-2026) Кыргызстан и Казахстан, это не не одно и тоже.... А ему все равно. Лишь бы на вентилятор накинуть дерьма антироссийского...
12:04:08 18-03-2026
Гость (09:39:32 18-03-2026) Кыргызстан и Казахстан, это не не одно и тоже.... Ты где в Рубцовском районе границу с Киргизией увидел? Там граница с Казахстаном, там партию и завернули обратно в Казахстан. А то что по документам так там пусть хоть Буркина-Фасо будет.
14:09:08 18-03-2026
Гость (12:04:08 18-03-2026) Ты где в Рубцовском районе границу с Киргизией увидел? Там г... В АЛТАЙСКОМ крае пресекли, а не в Казахстане
12:20:12 18-03-2026
Гость (09:28:35 18-03-2026) Казахи поменяли конституцию, понизив статус русского языка. ... Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев опроверг мнения о якобы снижении статуса русского языка в проекте новой Конституции Казахстана.
"Сам факт опубликования текста новой конституции на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, в качестве официального документа говорит о многом, и в комментариях, и тем более в оправданиях не нуждается", - сказал казахстанский лидер.
14:06:04 18-03-2026
Гость (12:20:12 18-03-2026) Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев опроверг мнения о я... Зачем тогда меняли раз типа одинаковое? Было «наравне с казахским», теперь «наряду с казахским». Равность убрали. Продолжат выдавливать русский язык. Кстати они так и не извинились перед Россией за то, что делали с русскими у себя в девяностые. Не по наслышке знаю, русские беженцы оттуда не дадут соврать.