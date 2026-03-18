На границе Алтая задержали 143 тысячи саженцев плодовых культур из Кыргызстана

18 марта 2026, 07:37, ИА Амител

Проверка / Таможня / Грузовики / Граница / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Алтайском крае пресекли ввоз крупной партии посадочного материала из Кыргызстана из-за нарушений в документации. Проверку провели специалисты Россельхознадзора.

По данным ведомства, 14 марта на границе в Рубцовском районе остановили груз более чем с 143 тысячами саженцев плодовых и ягодных культур. В составе партии были абрикос, виноград, груша, черешня, туя, слива и другие растения.

«В ходе контроля инспекторы выявили несоответствия между сведениями, указанными в фитосанитарных сертификатах, и данными транспортных документов. Кроме того, перевозчики не смогли предоставить подтверждение сортовой принадлежности и качества посадочного материала», — отметили в ведомстве.

В результате фитосанитарный контроль не был пройден, ввоз продукции на территорию региона запретили. Вся партия саженцев возвращена отправителю.

Ранее в Алтайском крае пресекли ввоз крупной партии семян с нарушениями карантинного законодательства. Продукцию пытались ввезти из Италии и Нидерландов.