Мишустин заявил о включении некоторых онкотерапий в ОМС

17 марта 2026, 21:34, ИА Амител

Онкология, лечение / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Михаил Мишустин заявил о планах включить современные методы лечения онкологических заболеваний в систему обязательного медицинского страхования. Речь идет, в частности, о CAR-T-клеточной терапии, а также пептидных и РНК-подходах. По его словам, в ближайшее время такие виды лечения будут покрываться государственными гарантиями по ОМС и станут доступными для пациентов бесплатно, пишет РИА Новости.

Заявление прозвучало во время посещения НМИЦ гематологии. Премьер подчеркнул, что внедрение CAR-T-терапии уже демонстрирует значимый прогресс как для науки, так и для медицины.

«Все это в ближайшем будущем станет покрываться и государственными гарантиями в ОМС, что очень важно», — отметил Мишустин. Он также уточнил: «В том числе и CAR-T методы включат в государственные гарантии, по ОМС можно будет получить бесплатно».

Глава кабмина добавил, что на сегодняшний день уже проведено 65 инфузий с использованием CAR-T-клеточных технологий.

«Когда сказали о том, что по CAR-T все благополучно идет, это было всего некоторое время назад, 65 инфузий уже», — сказал он, подчеркнув, что активное применение таких биомедицинских продуктов — "очень большой шаг" для отечественной медицины.

По словам Мишустина, текущие результаты — лишь начало, и в дальнейшем пациенты с онкологическими заболеваниями смогут шире получать подобное лечение.

