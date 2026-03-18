Жители Алтайского края накопили 8,6 млрд рублей долгов за ЖКУ
Большая часть приходится на задолженность граждан перед ресурсоснабжающими организациями
18 марта 2026, 10:02, ИА Амител
В Алтайском крае сохраняется тенденция к росту задолженности за услуги ЖКХ. По данным регионального Минстроя, к 2025 году общая сумма долгов достигла 8,6 млрд рублей. Как сообщает ngs22.ru, это на 500 млн рублей (6,1%) больше, чем в предыдущем году.
Основную часть задолженности — 5,4 млрд рублей — составляют прямые долги граждан перед ресурсоснабжающими организациями, а также обязательства управляющих компаний и ТСЖ. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 100 млн рублей, или на 1,8%.
При этом предприятиям ЖКХ и энергетики региона удалось снизить задолженность за коммунальные ресурсы.
На 1 января 2026 года их долги за газ, электроэнергию и уголь сократились на 181 млн рублей, что составляет 15,3% по сравнению с показателем предыдущего года. Ранее эксперт раскритиковал идею возмещения услуг ЖКХ одиноким старикам.
10:11:58 18-03-2026
Должников нужно выселять из квартир, освободившиеся квартиры продавать с существенным дисконтом, это снизит цены на жильё и поможет населению улучшить свои жилищные условия. Цены на жильё разогнали банки со своей ипотекой, пора вернуть всё как было - покупки только за свой заработанный налик.
10:25:03 18-03-2026
Гость (10:11:58 18-03-2026) Должников нужно выселять из квартир, освободившиеся квартиры... Сам то понял что написал,какое отношение долги за коммуналку имеют к ценам на жилье ,ну разве что бомжам не надо платить за ЖКХ и соответственно не будет долгов
10:26:02 18-03-2026
Гость (10:11:58 18-03-2026) Должников нужно выселять из квартир, освободившиеся квартиры... Плата за ЖКХ не должна превышать 1-5% от МРОТ! Олигархи ресурсоснабжающие строят яхты за рубежом, в ТЭЦ и ГЭС не врываются. А напомнить кто это построил и за копейки им отдал ? Присвоили народное и обдирают!
11:01:10 18-03-2026
Гость (10:26:02 18-03-2026) Плата за ЖКХ не должна превышать 1-5% от МРОТ! Олигархи ресу... Кто построил себе яхту в период с 2014 по 2026 год из чиновников или олигархов? Ты чушь то не пори.
11:24:07 18-03-2026
Гость (11:01:10 18-03-2026) Кто построил себе яхту в период с 2014 по 2026 год из чиновн... А ты,типа, в курсе?.Ну-ну.
12:36:53 18-03-2026
Гость (11:24:07 18-03-2026) А ты,типа, в курсе?.Ну-ну.... они все под санкциями, у них даже то что было - все отняли. А этот попугай повторяет тупую мантру про олигархи строят яхты зарубежом. Мир изменился давно, а пенсы и комми так и остались в прошлом.
14:42:17 18-03-2026
Гость (12:36:53 18-03-2026) они все под санкциями, у них даже то что было - все отняли.... ты тоже будешь в прошлом..
не злись.
14:40:11 18-03-2026
Гость (11:01:10 18-03-2026) Кто построил себе яхту в период с 2014 по 2026 год из чиновн... правильно, сейчас не строят-негде.
только число миллиардером растёт неуклонно.
12:52:59 19-03-2026
Гость (11:01:10 18-03-2026) Кто построил себе яхту в период с 2014 по 2026 год из чиновн... Список смотри , но там сааамые богатые. Ну и здесь видно кто как живет.
10:32:58 18-03-2026
Гость (10:11:58 18-03-2026) Должников нужно выселять из квартир, освободившиеся квартиры...
Покупка квартиры за налик?! Ты цирковое только что окончил? Или тебе квартира от бабушки досталась, ну или мама с папой обеспечили горбатясь всю жизнь?
11:03:08 18-03-2026
Гость (10:11:58 18-03-2026) Должников нужно выселять из квартир, освободившиеся квартиры... Да да))) и тогда бездомные собачки вам покажутся ангелами по сравнению с бездомными людишками🧐 хотя... можно подселять их к этим, которые город для людей ))
11:03:16 18-03-2026
Гость (10:11:58 18-03-2026) Должников нужно выселять из квартир, освободившиеся квартиры... Я две квартиры по ипотеке покупал - досрочно выплатил, стал собственником. Если бы не ипотека у меня не было денег на покупку квартиры. И родители мне не могли помочь. Так что заткнулся бы ты.
12:10:21 18-03-2026
Гость (11:03:16 18-03-2026) Я две квартиры по ипотеке покупал - досрочно выплатил, стал ... ты и разогнал цены на жильё, ещё и радуешься что купил две квартиры себе и две квартиры банку.
10:18:38 18-03-2026
Да что удивляться, у меня сосед в автокредит берет ведро с болтами за 700 тыс, а у самого в районе 70 тыс рублей задолженности за квартиру. Зато теперь у него авто, гордится)
10:19:06 18-03-2026
Совсем немного, примерно 4200 рублей на человека. Можно и ещё покопить долгов.
10:20:28 18-03-2026
Вот именно. Почему законопослушные граждане должны содержать этих бессовестных?
10:30:37 18-03-2026
Гость (10:20:28 18-03-2026) Вот именно. Почему законопослушные граждане должны содержать... Вы про владельцев ЖКХ?
10:55:54 18-03-2026
Гость (10:30:37 18-03-2026) Вы про владельцев ЖКХ?... Про вас
10:44:05 18-03-2026
А кто тогда переплатил за коммунальные платежи за три года? Не давно в СМИ была информация. Сейчас быстренько + на - сделают и якобы все закрыли
10:44:13 18-03-2026
Накупили в ипотеку квартиры в высотных стекловатниках, построенных по тем же проектам, что и в субтропической Анталии или в Китае с окнами от пола до потолка, а теперь вынуждены платить за отопление и электричество втридорога. А в итоге жуткие долги.
11:07:14 18-03-2026
Гость (10:44:13 18-03-2026) Накупили в ипотеку квартиры в высотных стекловатниках, постр... Пенс опять бредит - забыл таблетки выпить. Стекловату использовали при твоем Совке. Сейчас в ЖК применяют базальтовый утеплитель. Почитай на досуге что это такое.
11:31:25 18-03-2026
Гость (11:07:14 18-03-2026) базальтовый утеплитель Называть можно по разному, но по сути это всё таже стекловата с той лишь разницей, что стекловата не горела, а "базальтовый утеплитель" из-за использования в нём нитроклея горит только так, не оставляя никаких шансов на спасение жильцам стекловатников! Конкретный пример - массовый пожар в стекловатниках в Гонконге. И не стоит с маниакальной навязчивостью воображать себя психиатром. Можно запросто потерять контроль над своим сознанием и навсегда лишиться рассудка.
12:37:52 18-03-2026
Гость (11:31:25 18-03-2026) Называть можно по разному, но по сути это всё таже стеклова... Ну врешь же. Базальтовым утеплителем даже дымоходы утепляют. "Оба материала относятся к классу негорючих утеплителей, но их поведение при высоких температурах различается. Каменная вата начинает плавиться при температуре около 700°C, а базальтовая — при 1000°C и выше. Это делает базальтовую вату более устойчивой к огню."
12:43:23 18-03-2026
Гость (11:31:25 18-03-2026) Называть можно по разному, но по сути это всё таже стеклова... Базальтовый утеплитель используется в зданиях в Германии и США. И он НЕ ГОРЮЧИЙ при стандартных температурах горения. Естественно, если в очаге взрыва нефтеперегонного завода, то там и базальт сгорит. А ты продолжаешь врать как сивый мерин. И еще зачем то мне про Гонконг лечишь. Ты смешной, пенс.
12:32:00 18-03-2026
Гость (11:07:14 18-03-2026) Пенс опять бредит - забыл таблетки выпить. Стекловату исполь...
Видел я лично как твой базальтовый утеплитель полыхал на Южном
13:09:54 18-03-2026
Гость (12:32:00 18-03-2026) Видел я лично как твой базальтовый утеплитель полыхал на... видимо базальтовым он был только по накладным
12:56:25 18-03-2026
Просто надо убрать цифры долгов за пределами 3х последних лет, их всё равно невозможно истребовать по закону. Автоматически применить срок исковой давности. Тогда от заявленных 8,6млд останется 8,6млн .
16:04:04 18-03-2026
Почему же накопились долги? Почему ресурсные организации не обращаются в суд? Не потому ли, что в суде надо доказать, что население действительно за что-то должно эти суммы, а поставщики не могут обосновать? Вот и придумывают всякие новые формы электронного взыскания сумм, основанные на том, что потребитель не узнает о претензиях и не опровергнет, а деньги спишут автоматически.