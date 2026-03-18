Жители Алтайского края накопили 8,6 млрд рублей долгов за ЖКУ

Большая часть приходится на задолженность граждан перед ресурсоснабжающими организациями

18 марта 2026, 10:02, ИА Амител

В Алтайском крае сохраняется тенденция к росту задолженности за услуги ЖКХ. По данным регионального Минстроя, к 2025 году общая сумма долгов достигла 8,6 млрд рублей. Как сообщает ngs22.ru, это на 500 млн рублей (6,1%) больше, чем в предыдущем году.

Основную часть задолженности — 5,4 млрд рублей — составляют прямые долги граждан перед ресурсоснабжающими организациями, а также обязательства управляющих компаний и ТСЖ. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 100 млн рублей, или на 1,8%.

При этом предприятиям ЖКХ и энергетики региона удалось снизить задолженность за коммунальные ресурсы.

На 1 января 2026 года их долги за газ, электроэнергию и уголь сократились на 181 млн рублей, что составляет 15,3% по сравнению с показателем предыдущего года.