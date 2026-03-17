Блок-посты и запрет на въезд. Что происходит в селах с убийством скота под Новосибирском
Ограничения объясняются проведением операции под названием "Анаконда"
17 марта 2026, 20:33, ИА Амител
В Новосибирской области ограничили въезд в несколько населенных пунктов, где ранее появились сообщения о массовой гибели скота. По данным, распространяемым в соцсетях, на подъездах к деревням Чернокурье и Новоключи выставлены полицейские блок-посты.
Как утверждают очевидцы, сотрудники полиции не пропускают на территорию людей без местной регистрации. Ограничения объясняются проведением операции под названием "Анаконда". По информации источников, проверяются транспорт и документы, а также проводится комплекс мероприятий, направленных на выявление возможных нарушений.
Операции такого типа, как правило, связаны с пресечением незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и наркотиков, а также с поиском лиц, находящихся в розыске. Официальных комментариев о конкретных причинах введения ограничений в указанных населенных пунктах на момент публикации не поступало.
В настоящее время въезд в населенные пункты остается ограниченным, а обстоятельства происходящего уточняются.
Ранее жители села Козиха, где также был введен карантин, записали видеообращение к Владимиру Путину. Они пожаловались, что местные власти не могут объяснить им, с каким заболеванием связаны меры. По их словам, животных никто не осматривал, а лабораторные исследования не проводились.
10 марта стало известно, что СК начал доследственную проверку в отношении должностных лиц Министерства сельского хозяйства Новосибирской области. Telegram-канал "Новосибирск life" писал, что в отношении жителей Козихи, которые выступили против введенных мер, составили протоколы об участии в несанкционированном публичном мероприятии.
22:47:53 17-03-2026
Партизан ловят, курка, яйки, млеко, партизанен пуф-пуф!
00:52:42 18-03-2026
Операция анаконда по удушение русского народа
09:04:58 18-03-2026
Вообще то скот забивают , убивают только существа имеющие разум.
21:48:08 20-03-2026
Похоже на теракт от хохлов! Слишком они рано и много (знают) В коментариях по сетям! И что то там они на вакцинацию напирают! Уж не подменили ли где они её!
06:20:06 25-03-2026
Журналиста поймали и арестовали. Эммм, а в каком году гласности пришел кирдык?