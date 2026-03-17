Рецидивист до смерти избил собутыльника поленьями во время застолья на Алтае

Двое мужчин распивали спиртные напитки, после чего между ними возник конфликт

17 марта 2026, 23:05, ИА Амител

Агрессивный мужчина / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В селе Теньга Онгудайского района задержан 46-летний местный житель, подозреваемый в смертельном избиении своего знакомого. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по Республике Алтай.

По данным следствия, инцидент произошел 6 марта в одном из домов на улице Нагорной. Двое мужчин распивали спиртные напитки, после чего между ними возник конфликт. Ссора переросла в драку, в ходе которой подозреваемый начал избивать собутыльника руками и ногами.

Следователи установили, что в дальнейшем мужчина использовал поленья, нанося ими множественные удары по различным частям тела потерпевшего. От полученных травм пострадавший скончался на месте спустя непродолжительное время.

«Во время осмотра места происшествия правоохранители изъяли предметы, использованные при совершении преступления, а также другие вещественные доказательства. Назначен комплекс судебных экспертиз, продолжается установление всех обстоятельств произошедшего», — отметили в ведомстве.

Подозреваемый был задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, с применением предметов в качестве оружия.

Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

