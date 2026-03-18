Российские зумеры почти не испытывают ностальгии по СССР

Чего не сказать о более старшем поколении. Большинство россиян все также хотят вернуться в Советский Союз

18 марта 2026, 07:49, ИА Амител

Жители СССР / Изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI / amic.ru

17 марта ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, приуроченного к 35‑летней годовщине референдума о сохранении СССР. Исследование показало, что больше половины россиян по‑прежнему сожалеют о распаде единой страны, пишет "Коммерсантъ".

Согласно данным социологов, отношение к распаду СССР напрямую зависит от возраста. Среди респондентов, родившихся до 1947 года, сожалеют о случившемся 79%, тогда как среди зумеров, родившихся в 2001 году и позже, таких лишь 14%. Эксперты объясняют это естественной сменой поколений, ведь для молодежи СССР уже стал частью далекой истории.

Если бы референдум проводился сегодня, за сохранение Союза проголосовали бы 61% всех опрошенных. Среди зумеров этот показатель ниже: 36% — "за", 29% — "против" и 35% — затруднились ответить. При этом почти 80% жителей Алтайского края 35 лет назад проголосовали за сохранение СССР.

Респонденты назвали главных виновников распада страны: 24% — тогдашнее руководство СССР, 17% — первый президент России Борис Ельцин, 16% — Михаил Горбачев, по 5% — Запад и руководители союзных республик, а 2% — первый президент Украины Леонид Кравчук.

Напомним, на референдуме 17 марта 1991 года более 76% участников высказались за сохранение СССР. В РСФСР "за" проголосовали 71%, на Украине — 70%. Однако уже через девять месяцев лидеры России, Украины и Белоруссии подписали Беловежские соглашения, прекратившие существование Союза.



