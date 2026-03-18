Российские зумеры почти не испытывают ностальгии по СССР
Чего не сказать о более старшем поколении. Большинство россиян все также хотят вернуться в Советский Союз
18 марта 2026, 07:49, ИА Амител
17 марта ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, приуроченного к 35‑летней годовщине референдума о сохранении СССР. Исследование показало, что больше половины россиян по‑прежнему сожалеют о распаде единой страны, пишет "Коммерсантъ".
Согласно данным социологов, отношение к распаду СССР напрямую зависит от возраста. Среди респондентов, родившихся до 1947 года, сожалеют о случившемся 79%, тогда как среди зумеров, родившихся в 2001 году и позже, таких лишь 14%. Эксперты объясняют это естественной сменой поколений, ведь для молодежи СССР уже стал частью далекой истории.
Если бы референдум проводился сегодня, за сохранение Союза проголосовали бы 61% всех опрошенных. Среди зумеров этот показатель ниже: 36% — "за", 29% — "против" и 35% — затруднились ответить. При этом почти 80% жителей Алтайского края 35 лет назад проголосовали за сохранение СССР.
Респонденты назвали главных виновников распада страны: 24% — тогдашнее руководство СССР, 17% — первый президент России Борис Ельцин, 16% — Михаил Горбачев, по 5% — Запад и руководители союзных республик, а 2% — первый президент Украины Леонид Кравчук.
Напомним, на референдуме 17 марта 1991 года более 76% участников высказались за сохранение СССР. В РСФСР "за" проголосовали 71%, на Украине — 70%. Однако уже через девять месяцев лидеры России, Украины и Белоруссии подписали Беловежские соглашения, прекратившие существование Союза.
08:12:27 18-03-2026
А с чего они должны её испытывать? Они были рождены в "период вставания с колен" и человеческие, социально ориентированные ценности СССР им не известны.
08:21:28 18-03-2026
А теьу уже какая разница, при каком строе доживать?
10:21:33 18-03-2026
"человеческие, социально ориентированные ценности СССР"
Хотелось бы уточнить, а каком именно периоде СССР идет речь?
08:22:15 18-03-2026
то что афциом умеет жонглировать вопросами и цифрами - это мы все знаем.
была бы левада, у них был бы альтернативный результат, который ивановским подъездам наверняка не понравился .
08:28:14 18-03-2026
какие топорные картинки от ии
08:43:12 18-03-2026
Не удивительно , уж на что на что , а на антисоветчину в кино и в соц сетях буржуи денег не жалеть, чтобы что угодно , только не социализм
09:03:13 18-03-2026
09:06:55 18-03-2026
никто (09:03:13 18-03-2026) Российские зумеры почти не испытывают ностальгии по СССР... Нельзя войти дважды в одну реку. Большинство россиян об этом не знают?
10:12:39 18-03-2026
Гость (09:06:55 18-03-2026) Нельзя войти дважды в одну реку. Большинство россиян об этом... В капитализм же вошли
09:18:55 18-03-2026
вернуть могут только андроповский маразм и казенный агитпроп.
ничего бесплатного и качественного возвращать не будет
09:57:15 18-03-2026
Гость (09:18:55 18-03-2026) вернуть могут только андроповский маразм и казенный агит... вернуть могут только андроповский маразм -------уже вернули
09:14:34 18-03-2026
А я не испытываю ностальгии по царской России.
09:17:35 18-03-2026
Гость (09:14:34 18-03-2026) А я не испытываю ностальгии по царской России. ... аналогично - нигде не ёкает)))
10:06:43 18-03-2026
Гость (09:14:34 18-03-2026) А я не испытываю ностальгии по царской России. ... а - по средневековью.
09:20:05 18-03-2026
Ностальгия по царскому режиму и крепостному праву ни кого не мучает? Как хорошо вопросы зааовать, тем кто родился спустя 10 лет развала страны
09:39:01 18-03-2026
Гость (09:20:05 18-03-2026) Ностальгия по царскому режиму и крепостному праву ни кого не... Меня по Римской империи еще тяготит((
09:51:38 18-03-2026
Гость (09:39:01 18-03-2026) Меня по Римской империи еще тяготит((... Кистоперой рыбой в океане было лучше, ни налогов тебе, ни маркировки. Впрочем, все равно могли съесть
13:12:36 18-03-2026
Гость (09:39:01 18-03-2026) Меня по Римской империи еще тяготит((... )))))))))))))))))))))
09:26:36 18-03-2026
Акститесь, малохольные, вы сейчас живёте ровно так как при СССР: запреты абсурдны и многочисленны, политическим срока дают больше чем уголовникам, вокруг враги шпионы и иностранные агенты, Запад готовит заговор. Всё как в СССР.
09:38:12 18-03-2026
Гость (09:26:36 18-03-2026) Акститесь, малохольные, вы сейчас живёте ровно так как при С... Пустых полок в магазинах не хватает.
09:45:25 18-03-2026
Гость (09:38:12 18-03-2026) Пустых полок в магазинах не хватает. ... Нормально в магазинах было, но не везде. Были города где в магазинах было ВСЁ. Были города где на полках шаром покати. И только коммуняки всегда и везде жрали в три горла из спецраспределителей.
09:49:02 18-03-2026
Гость (09:45:25 18-03-2026) Нормально в магазинах было, но не везде. Были города где в ... Для примера в Барнауле было пусто. Как и во всем АК,
11:11:14 18-03-2026
Гость (09:49:02 18-03-2026) Для примера в Барнауле было пусто. Как и во всем АК, ... Вы это можете подтвердить собственным жизненным опытом или просто слышали от кого то?
11:20:51 18-03-2026
Гость (11:11:14 18-03-2026) Вы это можете подтвердить собственным жизненным опытом или п... А ты ниже комменты почитай. Может утвердишься.
13:04:14 18-03-2026
Гость (11:11:14 18-03-2026) Вы это можете подтвердить собственным жизненным опытом.
Кроме сыров не было в Барнауле ни фига. Магаз "Сыры Алтая" был нашей гордостью. Сортов 4- 5 присутствовало, что по тем временам для приезжих было немыслимым изобилием.. Сам возил
" Швейцарский" и "Эстонский" в Москву в качестве гостинца))
17:24:00 18-03-2026
Гость (11:11:14 18-03-2026) Вы это можете подтвердить собственным жизненным опытом или п... Конечно, я могу подтвердить своим жизненным опытом, в Барнауле был полный голяк, все доставалось только по великому блату, в магазинах было пусто. Из конфет в магазине помню только слипшиеся подушечки, которым сто лет уже было
09:58:54 18-03-2026
Гость (09:45:25 18-03-2026) Нормально в магазинах было, но не везде. Были города где в ... Ну в Москве то ном было. А вот в остальном сысысыре не совсем. Помню вопрос -анекдот- что такое длинное, зеленое , гудит и колбасой пахнет? Ответ - электричка из Москвы.
09:41:46 18-03-2026
Гость (09:26:36 18-03-2026) Акститесь, малохольные, вы сейчас живёте ровно так как при С... Тебя с дурки чтоль выпустили, на помыться?
09:57:30 18-03-2026
Есть, что возразить?
Есть, что возразить?
10:10:28 18-03-2026
Гость (09:57:30 18-03-2026) ... Есть, но ты сейчас не поймешь, зачем время тратить. Умный знаем про добавочную стоимость и яхты на Лазурном берегу, а тупеньким только Тик-Ток и пожрать.
10:51:11 18-03-2026
Гость (10:10:28 18-03-2026) Есть, но ты сейчас не поймешь, зачем время тратить. Умный зн... Как глубоко мыслишь)) . НЕТ ни одного примера удачной экономической модели вне рынка и минимального присутствия государства в экономике. Социальная политика эффективна при распределении сверхдоходов , т. е. атмосфера в обществе формируется многие десятилетия -богатые
не жлобятся делиться- до 55% платят ( Скандинавские страны, Канада, Австралия). В России -понты дороже здоровья- таков уклад и психология
14:53:44 18-03-2026
Гость (10:51:11 18-03-2026) Как глубоко мыслишь)) . НЕТ ни одного примера удачной эконом... В мире около 200 стран с кап.экономикой и лишь народам немногим более 20 стран живется неплохо: кто-то за счет своего колониального прошлого, кто-то удачно дружил со "страной-бензоколонкой", кто-то за счет географического положения.
А у нас "Ленин бомбу подложил".
09:53:03 18-03-2026
Гость (09:26:36 18-03-2026) Акститесь, малохольные, вы сейчас живёте ровно так как при С... Запад здесь ни при чем, наша "элита" хочет повторить конец СССР-2.
10:16:26 18-03-2026
Гость (09:26:36 18-03-2026) Акститесь, малохольные, вы сейчас живёте ровно так как при С... Ну да , знаток ГУЛАГа порасказывай сказок, дудя наслушался. Мог дворник раз в год поехать по путевке на море от профсоюза на лечение в санаторий ? Это как пример социального государства. Я не говорю уже про то что человек человеку брат был и детей лечили не по квотам чиновников.откуда вы берётесь раненые на колчаковских фронтах )
17:21:26 18-03-2026
Гость (10:16:26 18-03-2026) Ну да , знаток ГУЛАГа порасказывай сказок, дудя наслушался. ... Ну да, ну да, дворник, да от профсоюза. Сказки рассказывайте. Я сам успел при Союзе поработать, да и родители всю жизнь на БКЗ проработали инженерами, ни разу путевку на море не смогли получить, все всегда по блату расходилось, по своим приближенным. Зато предлагали например путевку в Ашхабад например, пожалуйста, но что-то никто не хотел туда ехать. Дворник на море, ага, ....
22:59:41 18-03-2026
Гость (17:21:26 18-03-2026) Ну да, ну да, дворник, да от профсоюза. Сказки рассказывайте... Посмотри серию передач следствие вели там один дворник ездил , парадокс да ты же не ездил а ему оформили от профсоюза. Телевизионщики наверное выдумывают , одни же охраняли другие в ГУЛАГе непонятно что делали да доносы писали.
11:02:42 18-03-2026
Гость (09:26:36 18-03-2026) Акститесь, малохольные, вы сейчас живёте ровно так как при СССР... Отлично, квартиры будут от предприятий давать!
У меня родители в 1975 году получили через 2 года с момента записи в очередь.
Долой ипотеку на 20 лет!
14:23:15 18-03-2026
Гость (11:02:42 18-03-2026) Отлично, квартиры будут от предприятий давать!У меня род... Я, за время проживания в СССР получил бесплатно четыре квартиры в разных регионах огромной страны, а в России, в лихие девяностые, за свои белые зарплаты , без ипотеки купил квартиру и дом.
17:22:12 18-03-2026
Гость (14:23:15 18-03-2026) Я, за время проживания в СССР получил бесплатно четыре кварт... А потом ты проснулся и понял что находишься в дурдоме и это все твои фантазии ?
13:22:22 18-03-2026
Гость (09:26:36 18-03-2026) Акститесь, малохольные, вы сейчас живёте ровно так как при С... Вы во время этих запретов ещё е родились.
14:40:44 18-03-2026
гость (13:22:22 18-03-2026) Вы во время этих запретов ещё е родились.... Да я похороны Брежнева помню, в школе классная сказала "как увидите что Брежнева начнут хоронить - встаньте." Правда я фиг забил на это. А потом все эти сссровские училки в бизнес подались.
18:57:26 18-03-2026
Гость (09:26:36 18-03-2026) Акститесь, малохольные, вы сейчас живёте ровно так как при С... Нет, не так же. С заводов в гараж воровать нельзя.
09:42:48 18-03-2026
Леонид Ильич Брежнев правил СССР 18 лет, и это была эпоха застоя.
Нынче уже четверть века у руля - весело живём, приграничье бомбят часто, дальше бомбят реже.
Один советский рубль с учётом деноминации и инфляции превратился в 80 000 рублей. Сказочный результат.
10:06:56 18-03-2026
Гость (09:42:48 18-03-2026) Леонид Ильич Брежнев правил СССР 18 лет, и это была эпоха за... С арифметикой проблемы, сказочник? Следует повторить))) . При Брежневе-яйца-80-90 коп/10 шт. Масло сливочное-3,4 р/кг, Колбаса в "Коопторге" -5 р/кг ( в Барнауле в обычных магазинах её не было). Апельсины-2р/кг( если достанешь) ну т.д.
10:15:41 18-03-2026
Гость (10:06:56 18-03-2026) С арифметикой проблемы, сказочник? Следует повторить))) . Пр... И дальше? На стипендию в 40 руб. можно было жить в общаге, не жирно, но прожить можно, а на минималку в 90 руб. (это з/п уборщицы в любом учреждении) платить за квартиру 3-5 руб. или снять комнату за 10 руб., а остальное твоё. Да, ТНП были дорогие, но они во всем мире были дорогие - технический прогресс и китайцы за миску риса обеспечили весь мир.
10:31:55 18-03-2026
Гость (10:15:41 18-03-2026) И дальше? На стипендию в 40 руб. можно было жить в общаге, н... Персонаж утверждает, что 1 руб . из условного 1979-1980, равняется 80000 сегодняшних .
10:52:56 18-03-2026
Гость (10:15:41 18-03-2026) И дальше? На стипендию в 40 руб. можно было жить в общаге, н... Да, портвейн Три топора или Агдам стоили 3,50. 10 бутылок можно было на стипешку купить, да еще и чирик на хлеб и сырки оставалось. Вот только кроме этого в магазинах (я про Барнаул) не было ничего. Молочку продавали, сок в трехлитровых банках и морскую капусту в консервах - на рупь три банки можно было отовариться. Мясо - на рынке, фрукты и овощи на рынке. Алкоголь только по блату. За пивом у пивнушек битвы устраивали. Шоколадные конфеты - только из Москвы привозили. А шмотки студентам нужны были? Ну а когда как не в молодости одеваться - джинсы от 150 до 250 на барахолке. Кроссовки минимум 200. Вот весь хрен до копейки. И ты мне не рассказывай как хорошо при Совке жили. Году в 1984 кто то пригнал японский автомобиль, припарковали у ЦК. Так вся площадь Советов была зеваками забита - обезьяне пришли смотреть на чудо чудное… Тьфу, срамота… Полиэтиленовые пакеты стирали, жопы терли газетами так как туалетной бумаги не было, продукты хранили в сетках за окном - не было в продаже холодильников…
11:19:33 18-03-2026
Гость (10:52:56 18-03-2026) Да, портвейн Три топора или Агдам стоили 3,50. 10 бутылок мо... И холодильники в продаже были и продуктами они были заполнены, в отличии от прилавков магазинов )))
12:58:02 18-03-2026
ППШариков (11:19:33 18-03-2026) И холодильники в продаже были и продуктами они были заполнен... Где они были? У тебя в воображении? На говенную стиралку в очереди в профкоме минимум год стояли. Это та стиралка, что с ручным отжимом на борту бака. Кошмарная самоделка. А холодосы только по блату и с переплатой немалой.
14:07:30 18-03-2026
Гость (12:58:02 18-03-2026) Где они были? У тебя в воображении? На говенную стиралку в о... В какие годы вы не могли купить стиралку?
Вятка-автомат спокойно стояла в магазинах, у соседей только недавно накрылась машинка из тех времен. Холодильниками были заполнены все магазины, "Памирами" и прочими; гонялись только за Бирюсами (те советские служат до сих пор) и Зилами. Помню, в 82м покупали среднюю Бирюсу бабушке в Гарнизонном магазине, что на пр. Ленина. Зашли и спокойно купили. Бабушки давно нет, Бирюса работает.
14:58:33 18-03-2026
Гость (14:07:30 18-03-2026) В какие годы вы не могли купить стиралку? Вятка-автомат ... Да, и Вятка стояла (около 500 руб. была), и СВЧ-печь Электроника (270 руб., запомнил, т.к. статья была в "Наука и жизнь"). Это было в районе 1981-85 гг. в Новоалтайске в "Хозтоварах".
16:16:24 18-03-2026
ППШариков (11:19:33 18-03-2026) И холодильники в продаже были и продуктами они были заполнен... В каком году?
13:21:08 18-03-2026
Гость (10:52:56 18-03-2026) Да, портвейн Три топора или Агдам стоили 3,50. 10 бутылок мо... ДЖИНСЫ И КРОССОВКИ - НЕ ПРЕДМЕТ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ. И остальная ваша подборка товаров кое-что о ваших потребностях говорит. Зато за квартиру ( 4 комн., 100 квадратов 5 человек) - 19 рублей я платила при зарплате 200 руб.
14:26:31 18-03-2026
гость (13:21:08 18-03-2026) ДЖИНСЫ И КРОССОВКИ - НЕ ПРЕДМЕТ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ. И ост... Джинсы в горбачевское время уже были в свободной продаже. Даже амерские. Нам до этого привозил родственник из загранкомандировок, а тут пошли на ярмарку в выходной на Новый рынок и купили. Обычные синие и ещё вельветовые. Года через 2 синие сварили и ещё носили как более модные.)))
18:29:53 18-03-2026
Гость (14:26:31 18-03-2026) Джинсы в горбачевское время уже были в свободной продаже. Да... были. по 100 р. Зарплата инженера 120.
19:28:23 18-03-2026
Гость (18:29:53 18-03-2026) были. по 100 р. Зарплата инженера 120. ... В 80е зарплата инженера только-только из института была не менее 140, подруга окончила АПИ и начинала работать, потом её оклад рос, с премией доходило до 230. В то время всякий, не только инженер, мог заключить договор подряда с любой организацией на выполнение какой-либо работы (в пределах своей компетенции и физических возможностей) без оформления ИП, самозанятости и процедуры электронных торгов. Кто хотел, особенно молодежь, на штаны себе зарабатывали.
14:36:21 18-03-2026
гость (13:21:08 18-03-2026) ДЖИНСЫ И КРОССОВКИ - НЕ ПРЕДМЕТ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ. И ост... А мы в очереди на квартиру стояли 7 лет, причем у нас на руках документы из райисполкома были, что жилье признано аварийным. А ты и дальше гордись своей двадцаткой квартплаты. Вам то дали квартиру. А мы в разваливающемся доме куковали. И не надо мне сейчас намекать на список - я написал про студенческие интересы, так как речь шла, что на 40 рублей прожить можно. Пластинка в Мелодии минимум 3,50 стоила. Подписные издания по пятерке за том. Магнитофон Панасоник кассетный 850 рублей в Находке. Коньки Ботас - 25 рублей. Ибо наши коньки нельзя носить было. Клюшка хоккейная русская - прямая и деревянная - трешку. Чешская - 25 рублей.
15:01:39 18-03-2026
Гость (14:36:21 18-03-2026) А мы в очереди на квартиру стояли 7 лет, причем у нас на рук... Выпивохам не очень то давали жилье, это факт
14:59:52 18-03-2026
Гость (10:52:56 18-03-2026) Да, портвейн Три топора или Агдам стоили 3,50. 10 бутылок мо... Тебе знаком термин технический прогресс?
13:42:41 18-03-2026
Гость (10:15:41 18-03-2026) И дальше? На стипендию в 40 руб. можно было жить в общаге, н... И много бы ты нажил на 40 рублей на одних обедах? Нормальный обед в пельмешке или бульонной стоил около рубля. Это не считая всяких пирожков и пироженок с кофе во всяких закусочных, расходов на транспорт, кино, сигареты, кафе, которых там было рядом с ВУЗами. Колымили где придется, это да, так как городским родичи тоже не особо давали денег, считая что хватит стипендии.
14:57:04 18-03-2026
Гость (09:42:48 18-03-2026) Леонид Ильич Брежнев правил СССР 18 лет, и это была эпоха за... Если мою пенсию перевести на полновесный рубль СССР, то это всего пятьдесят копеек?
10:10:04 18-03-2026
И небо было голубее и солнышко ярче светило и деревья были большими...
10:29:56 18-03-2026
И девки красивее, а пенопласт делали из молочной пены, можно было детей кормить....
И девки красивее, а пенопласт делали из молочной пены, можно было детей кормить....
23:03:13 18-03-2026
ППШариков (10:10:04 18-03-2026) И небо было голубее и солнышко ярче светило и деревья были б... Не надо в нематериальные вещи уводить , в СССР вполне материально было куда лучше во всем кроме машин.
11:27:33 18-03-2026
Потому что зумер не понимает, что не было бы мобилизации, если бы остался СССР
15:19:44 18-03-2026
Гость (11:27:33 18-03-2026) Потому что зумер не понимает, что не было бы мобилизации, ес... Я тоже считаю, что не было бы мобилизации. Стране в границах СССР и соответствующим населением извне никто бы не угрожал.
Для смены экономической модели не было никакой необходимости в развале страны. Только при сохранности всего государства переход был бы более лёгким для населения. Не нарушились бы хозяйственные связи, логистика.
Но как думалось в то время? Всё останется, как прежде, только каждая республика станет более самостоятельным хозяйственным субъектом. Будем жить не в одной квартире, а в разных, добрыми соседями. Но, как выяснилось, добрых соседей не бывает. Это моё мнение. Либо одна семья и одни интересы; либо соседи с разными целями, часто противоположными. Бывшие союзные республики как государственные объединения стали врагами, только Беларусь сохранилась, но она входит в союзное государство.
14:27:52 18-03-2026
ОВЦЕОМ дважды звонил, чтобы опросить, как только узнавал, что живу в Алтайском крае, говорит вы не подходите.
14:47:43 18-03-2026
о чем спорите? вы уже в Союзе сейчас. Это конечно не СССР но надо сказать Россия это может быть и получше СССР теперь
Если бы мы сейчас были сами по себе, здесь вовсю была бы гражданская война, людей били и бусифицировали прямо на улицах как животных а в городах зимой ходили бы в кошачьи лотки и жили без всего - без света, тепла, воды... А элита гребла бы брилианты горстями на Манхэтэне и вас вообще за людей не считала - вот именно это сейчас на украине и происходит. Хотели западный образ жизни - получили. Во всей как грится красе
Так что цените государство где сейчас живете
18:53:34 18-03-2026
майор (14:47:43 18-03-2026) о чем спорите? вы уже в Союзе сейчас. Это конечно не СССР н... майор, если ты ходишь на кошачий лоток, то многие государства мира так не делают.