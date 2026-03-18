"Профессия меня не отпускала". Как жительница Барнаула 25 лет шла к своей студии красоты

Марина Денисова успела поработать в салонах, уйти в декрет, открыть магазин и вернуться к любимому делу

18 марта 2026, 08:28, Вячеслав Кондаков

В парикмахерской / Фото: создано в нейросети ChatGPT

Жительница Барнаула Марина Денисова работает парикмахером уже 25 лет. За это время она успела окончить университет, выйти замуж, дважды побывать в декрете, попробовать себя в торговле и снова вернуться к профессии, которая, как признается сама, ее "не отпускала" никогда. Сегодня Марина работает в собственной небольшой студии на Павловском тракте — открыть она ее смогла благодаря соцконтракту.

Ножницы вместо высшего образования

Марина Денисова изначально не планировала работать парикмахером. Она с первого раза не поступила на бюджет в университет и, чтобы не терять год, окончила курсы.

«Мама у меня тогда работала в школе. И когда я получила зарплату парикмахера и сравнила ее с зарплатой мамы, поняла, что парикмахер на тот момент зарабатывает больше, чем школьный работник. Решила: раз мне это нравится, значит, останусь здесь», — вспоминает Марина.

Через год девушка поступила в АлтГУ на психолога, но параллельно подрабатывала в различных салонах Барнаула.

«Парикмахер – это такая плавающая профессия. Можно было выезжать на свадебные прически, на вечерние мероприятия, на корпоративы. Выполнила заказ, получила деньги и уехала домой. Даже в декретном отпуске я все равно работала», — рассказывает она.

Жизнь шла своим чередом: учеба, замужество, рождение ребенка, декрет. После рождения ребенка Марина вышла в парикмахерскую. Однако она не получала удовольствия: работала как на заводе у станка без карьерного роста.

Попытки заняться другим делом

В какой-то момент Марина решила попробовать себя в другой сфере. Ушла из парикмахерской и устроилась продавцом. Но надолго ее не хватило: она снова вернулась в профессию, но ушла в декрет во второй раз. Буквально через месяц после рождения второго ребенка начали звонить клиенты.

«Уже появились социальные сети, люди стали искать меня там: "Марин, ты куда пропала? Давай мы к тебе приедем, подстрижемся. Где ты принимаешь? Может, ты к нам приедешь?" И вот это ощущение, что без тебя не могут, что тебя ждут, снова заставило вернуться», — вспоминает Марина Денисова.

Жизнь с маленьким ребенком — постоянные болезни, садик, домашние хлопоты, сбитый график. И тогда Марина снова решила сменить сферу деятельности и вместе с мужем открыла магазин детской обуви. Правда, он проработал всего четыре месяца.

«Я поняла, что это не мое», — пояснила женщина.

От аренды кресла к своему помещению

Со временем Марина ушла с классической схемы работы "на хозяина" и стала арендовать кресло. Помимо постоянной клиентской базы, начали приходить и новые люди — те, кто видел, как она работает, приходил по рекомендациям. Во время эпидемии коронавируса Марина хотела сменить сферу деятельности, но поняла: любит свою профессию. Так женщина открыла свою точку.

О соцконтракте Марина ничего не знала. Кто-то рассказал ей, что от государства можно получить помощь на открытие своего дела. Сначала эта идея показалась сложной и непонятной, но позже она решила попробовать. Составила бизнес-план, закупила оборудование для будущей студии. Только вот открыть ее сразу не получилось: не было подходящего помещения. В итоге осенью 2025-го она открыла свою студию в торговом центре "Павловский" на Павловском тракте.

За 25 лет в профессии Марина убедилась: парикмахер — это не волосы. Это еще и доверие, разговор, поддержка, иногда почти психологическая. И здесь неожиданно пригодилось то самое высшее образование.

«Мне очень помогло образование психолога. Девчонки мне часто говорят: к тебе приходишь — и психолог не нужен. Пока идет окрашивание два-три-четыре часа, они расскажут все, что могли бы рассказать специалисту», — уверена Марина.

Сегодня парикмахер работает в своей студии, учит близких, думает о новых форматах и по-прежнему получает удовольствие от профессии.

«Парикмахер — это счастливая профессия. Люди, которые работают парикмахерами, как правило, довольны и работой, и жизнью», — говорит Марина Денисова.

