Роспотребнадзор сообщил об отсутствии укусов клещей в Алтайском крае

17 марта 2026, 17:10, ИА Амител

Клещ / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В Алтайском крае пока не зафиксировано ни одного случая укусов клещей, несмотря на появившиеся в СМИ сообщения об их ранней активности. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре по региону.

По данным ведомства, на 16 марта официальных обращений по поводу присасывания клещей не поступало. Специалисты поясняют, что при сохраняющихся отрицательных температурах воздуха начало сезона активности маловероятно — в таких условиях клещи находятся в состоянии холодового оцепенения в почве.

Ожидается, что активность кровососущих начнет увеличиваться при устойчивой плюсовой температуре и с появлением первых проталин. В связи с этим в Роспотребнадзоре рекомендуют заранее позаботиться о вакцинации против клещевого энцефалита.

«Получившим первую прививку осенью необходимо завершить вакцинацию против клещевого энцефалита в марте — первой декаде апреля, не менее чем за две недели до начала сезона активности клещей. Тем, кто еще не привит против клещевого энцефалита, нужно провести курс экстренной вакцинации — две прививки с интервалом в один месяц», — отметили в ведомстве.

При этом в соседней Республике Алтай первые случаи уже зарегистрированы. Так, 13 марта укус клеща зафиксировали в Онгудайском районе, а 16 марта — в Чемальском районе. В обоих случаях пострадали взрослые.

Напомним, в 2025 году в Алтайском крае сезон активности клещей начался в третьей декаде марта. По состоянию на 24 марта было зарегистрировано три случая присасывания. А в Республике Алтай первый укус клеща зафиксировали 19 марта.