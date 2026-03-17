Такой день. Штраф пилоту вертолета, севшего у Белухи, и сразу пять случаев бешенства

О главных событиях региона за 17 марта

17 марта 2026, 23:58, ИА Амител

Горно-Алтайская транспортная прокуратура оштрафовала пилота вертолета Robinson R44, который вместе с новосибирским фотографом Вадимом Махоровым приземлился на поверхность замерзшей реки Текелю в районе горы Белуха. Напомним, в начале февраля фотограф опубликовал в соцсетях видео, как он играет в хоккей на льду среди гор Алтая, и рассказал, что это было его мечтой.

В Алтайском крае зарегистрированы еще пять новых случаев бешенства. Согласно указам губернатора от 13 марта, в ряде населенных пунктов введен карантин. Болезнь выявили в следующих населенных пунктах: поселок Северный (Первомайский район), поселок Коминтерн (Волчихинский район), село Новофирсово (Курьинский район), село Мамонтово (Мамонтовский район), а также село Баево (Баевский район).

В Тальменском районе локализованы очаги пастереллеза — инфекции, которая опасна, в первую очередь, для всех видов животных и птиц. Об этом сообщило управление ветеринарии Алтайского края. Установлены ограничительные мероприятия на территории двух предприятий — "МитПром" и "ЭкоНива Алтай". На данный момент ликвидируются эпизоотические очаги. Предприятия проводят санитарную обработку, обе организации вскоре планируют восстановить свою производственную деятельность.

В Алтайском крае пока не зафиксировано ни одного случая укусов клещей, несмотря на появившиеся в СМИ сообщения об их ранней активности. По данным ведомства, на 16 марта официальных обращений по поводу присасывания клещей не поступало. Специалисты поясняют, что при сохраняющихся отрицательных температурах воздуха начало сезона активности маловероятно — в таких условиях клещи находятся в состоянии холодового оцепенения в почве.

В Барнауле местные жители обнаружили во дворе енотовидную собаку — животное, которое крайне редко встречается в городской среде региона. Испуганного зверя удалось поймать и передать специалистам антикафе "Енотопия". По словам очевидцев, животное вело себя осторожно и пряталось, однако не проявляло агрессии. В организации считают, что найденный зверь мог ранее жить рядом с людьми.