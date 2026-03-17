В Москве мошенники похитили у девушки 106 млн рублей

Злоумышленники убедили ее впустить в квартиру своих "представителей"

17 марта 2026, 17:40, ИА Амител

В Москве 19-летняя девушка стала жертвой телефонных мошенников, лишившись имущества на сумму около 106 миллионов рублей. По делу задержаны четверо предполагаемых пособников аферистов, пишет РИА Новости.

По данным МВД России, злоумышленники связались с девушкой по телефону, представившись сотрудниками различных организаций. Сначала они получили от нее код из СМС, а затем убедили, что от ее имени якобы осуществляется противоправная деятельность. Под угрозой уголовной ответственности потерпевшую заставили "задекларировать" имущество, находящееся в квартире.

Когда мошенники узнали о наличии двух сейфов с деньгами и драгоценностями, принадлежащими родителям девушки, они потребовали вскрыть их и передать содержимое. Поскольку девушка не знала кодов доступа, злоумышленники убедили ее впустить в квартиру своих "представителей".

«Трое прибывших незнакомцев с помощью специнструмента вскрыли металлические ящики, забрали хранившиеся там деньги, ювелирные изделия и несколько дорогостоящих часов, после чего скрылись. Общая стоимость похищенного имущества составила 106 миллионов рублей», — сообщили в МВД.

В ходе оперативных мероприятий полицейские установили личности и задержали троих мужчин и одну девушку в возрасте от 21 до 28 лет, подозреваемых в пособничестве мошенникам.

По версии следствия, один из задержанных вместе с двумя пока не установленными соучастниками вскрыл сейфы, после чего ценности были переданы девушке, а затем — другим участникам схемы, выполнявшим роль курьеров.

Ранее в Барнауле женщина из-за проблем с деньгами украла у знакомой украшения на 296 тыс. рублей. Она хотела продать драгоценности, но не успела этого сделать.