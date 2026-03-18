Лечение рака в России может достигать нескольких миллионов рублей в год
ОМС покрывает базовый объем онкологической помощи
18 марта 2026, 10:29, ИА Амител
Онколог и эксперт фонда "Онкологика" Дмитрий Олькин в беседе с РИА Новости рассказал о стоимости лечения онкологических заболеваний в России в 2026 году. Специалист подчеркнул, что цена терапии может сильно различаться и зависит от целого ряда обстоятельств.
По словам эксперта, в настоящее время расходы на лечение рака в стране варьируются от нуля до нескольких миллионов рублей в год.
«Определяющие факторы — стадия на момент выявления, молекулярный профиль опухоли и обоснованность терапевтических назначений», — отметил Олькин.
Врач пояснил, что в текущем году система обязательного медстрахования покрывает базовый объем онкологической помощи. Это означает, что пациенты могут рассчитывать на предоставление ключевых медицинских услуг в рамках программы — в частности, на хирургическое лечение, лучевую терапию и стандартную химиотерапию.
При обращении в частные клиники стоимость лечения оказывается существенно выше. Так, хирургическое вмешательство может обойтись в сумму от 350 до 700 тысяч рублей — цена зависит от объема операции.
Если у пациента диагностирован метастатический процесс, ежемесячный курс таргетной терапии будет стоить от 200 до 350 тысяч рублей. Ранее онколог назвал средний возраст заболевания раком в России.
10:58:26 18-03-2026
Наша семья из Завьяловского района, который в пятидесятые годы несколько раз засыпало ядерным пеплом во время ядерных взрывов на Семипалатинском ядерном полигоне. И все у нас в семье в страшных мучениях умирали от рака.
Поэтому, когда у тёщи нашли рак кишечника в 70 лет и отказались его лечить, было принято решение о выезде в Германию. Тёщу успешно вылечили в берлинской клинике Шарите. Там в своё время оперировали рак у певца Кобзона и он после этого жил до 80-ти. Сейчас ей 89, она живёт одна в двухкомнатной квартире в предместье Берлина и до сих пор сама обслуживает себя. Несколько лет назад рак был выявлен у жены, успешно прооперирован, уже несколько лет она живёт под постоянным наблюдением врачей клиники Шарите и имеет пенсию по инвалидности. И за всё это никто ничего не платил, наоборот, за всё платит только немецкое государство. Почему в России не так?
11:20:28 18-03-2026
11:25:32 18-03-2026
11:43:31 18-03-2026
11:45:52 18-03-2026
11:50:36 18-03-2026
12:00:33 18-03-2026
Бывший барнаулец (10:58:26 18-03-2026) Наша семья из Завьяловского района, который в пятидесятые го... Мели Емеля - твоя неделя: Цены в университетской клинике Шарите (Charité) в Берлине, одной из ведущих в Европе, высокие и зависят от сложности лечения. Прием иностранных пациентов ведется при наличии серьезных заболеваний. Ориентировочные цены в Шарите консультация — от €400, диагностика (МРТ) — от €800, операции — от €5,000–$20,000, трансплантация печени — от €270,000
12:28:51 18-03-2026
Гость (12:00:33 18-03-2026) Цены в университетской клинике Шарите (Charité) в БерлинеВсё так! И что удивительно, поток на платное лечение в Шарите "лучших людей" России из числа бизнесманов и всякого рода "слуг народа" до сих пор не иссякает! Хотя, если честно, немцы лечат их чисто формально даже за очень большие деньги. И совсем по-другому относятся к своим. А выходцы из Сибири для них - это их мученики. Относятся с большим почтением. Сибирь для них - это ад на земле.
13:09:39 18-03-2026
Гость (12:28:51 18-03-2026) Всё так! И что удивительно, поток на платное лечение в Шарит... Хорош врать. Основная масса репатриантов по 2012 год - это Казахстан, Окраина и немного Россия - Нск/омск/алтай.
12:01:33 18-03-2026
12:17:03 18-03-2026
11:57:59 18-03-2026
Ровно год писали о создании у нас уникальной вакцины от очень многих видов рака. Естественно- бесплатную для россиян. Потом замолчали... Опять что-то не срослось?
12:02:43 18-03-2026
Гость (11:57:59 18-03-2026) Ровно год писали о создании у нас уникальной вакцины Опять что-то не срослось? Ну почему, как это у нас водится, "распилили, откатили, занесли".
12:19:55 18-03-2026
14:05:40 18-03-2026
А где в конституции "бесплатное лечение" разделено на "базовое" и ещё какое то?
07:52:08 19-03-2026
гость (14:05:40 18-03-2026) А где в конституции "бесплатное лечение" разделено на "базо... в конституции больше нет бесплатного лечения,теперь это "гарантированное".
12:51:09 19-03-2026
А больницы специальные тогда куда девать? А на закупках как миллиарды делать? Нет уж, лечитесь, дорогие расияне.