ОМС покрывает базовый объем онкологической помощи

18 марта 2026, 10:29, ИА Амител

Онколог и эксперт фонда "Онкологика" Дмитрий Олькин в беседе с РИА Новости рассказал о стоимости лечения онкологических заболеваний в России в 2026 году. Специалист подчеркнул, что цена терапии может сильно различаться и зависит от целого ряда обстоятельств.

По словам эксперта, в настоящее время расходы на лечение рака в стране варьируются от нуля до нескольких миллионов рублей в год.

«Определяющие факторы — стадия на момент выявления, молекулярный профиль опухоли и обоснованность терапевтических назначений», — отметил Олькин.

Врач пояснил, что в текущем году система обязательного медстрахования покрывает базовый объем онкологической помощи. Это означает, что пациенты могут рассчитывать на предоставление ключевых медицинских услуг в рамках программы — в частности, на хирургическое лечение, лучевую терапию и стандартную химиотерапию.

При обращении в частные клиники стоимость лечения оказывается существенно выше. Так, хирургическое вмешательство может обойтись в сумму от 350 до 700 тысяч рублей — цена зависит от объема операции.

Если у пациента диагностирован метастатический процесс, ежемесячный курс таргетной терапии будет стоить от 200 до 350 тысяч рублей.