Алтайский бизнес массово переходит на упрощенный налоговый режим
В налоговой службе считают, что спецрежим привлечет еще больше предпринимателей
21 января 2026, 13:05, ИА Амител
С 2026 года в Алтайском крае заработала автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН). Этот режим предполагает, что предпринимателям не придется самостоятельно рассчитывать налоги и сдавать отчетность – все будет происходить автоматически через цифровые сервисы. В 2026 году АУСН выбрали 3817 организаций и индивидуальных предпринимателей региона.
«Порядка 80% лиц, подавших заявлений, – предприниматели, которые ранее применяли упрощенную и общую системы налогообложения, еще 20% – использовали патентную систему налогообложения. Преимущественно это бизнес, занятый в сфере торговли и услуг. Предпринимателей привлекают налоговые ставки и отсутствие сдачи отчетности в налоговый орган и в Фонд обязательного пенсионного и социального страхования, а также освобождение от уплаты НДС. Учитывая простоту и удобство нового налогового спецрежима, мы ожидаем, что в крае будет больше предпринимателей, которые пожелают перейти на АУСН», – отметила начальник отдела налогообложения юридических лиц УФНС России по Алтайскому краю Надежда Колтакова.
Региональный закон о введении АУСН депутаты АКЗС утвердили на сентябрьской сессии сразу в двух чтениях, чтобы он начал действовать уже с 1 января 2026 года.
Упрощенный режим доступен предпринимателям с численностью работников до пяти человек, годовым доходом не более 60 млн рублей и остаточной стоимостью основных средств у организации не более 150 млн рублей. Расчетный счет должен быть открыт в уполномоченном банке, а зарплата выплачиваться в безналичной форме.
При этом упрощается или полностью отменяется налоговая отчетность. Бизнес, который перешел на АУСН, не ведет книги учета доходов и расходов, не сдает налоговые декларации, расчет 6-НДФЛ и справки о доходах и суммах налога физического лица, расчет по страховым взносам.
Налог рассчитывает налоговый орган на основании данных контрольно-кассовой техники, уполномоченных банков и сведений, которые сами налогоплательщики указали в "Личном кабинете". Налог оплачивается ежемесячно не позднее 25-го числа. Первые платежи от плательщиков АУСН ожидаются не позднее 25 февраля 2026 года.
13:09:52 21-01-2026
Всё для людей, а они вечно недовольны
13:10:37 21-01-2026
Стадо баранов всегда идет туда, куда гонит пастух.
14:47:37 21-01-2026
Гость (13:10:37 21-01-2026) Стадо баранов всегда идет туда, куда гонит пастух.... Вы очень льстите властям, подозревая их в осмысленных действиях.
14:53:24 21-01-2026
бесплатный сыр только в мышеловке
02:23:16 22-01-2026
Уполномоченные банки не готовы к работе от слова совсем...сегодня 22 января,на платформе ВТБ по АУСН полный хаос,а налоговый период на АУСН всего месяц...только в России могут обязать менять налоговую систему под Новый год,когда пол января никто и ничто не работает...это похоже на изнасилование здравого смысла...ну хотя бы при переходе можно было сделать первый отчетный период кварталом?
10:43:25 22-01-2026
Местный (02:23:16 22-01-2026) Уполномоченные банки не готовы к работе от слова совсем...се... В Сбере тоже самое
11:40:15 22-01-2026
на ровном месте накинули 2% (8 вместо 6). Еще и говорят, мы мол с банками сами посмотрим с каких сумм будем 8% брать, ну и еще будем это делать каждый месяц. Спасибо за заботу. Да, мы массово переходим, нам все нравится.
12:53:50 22-01-2026
Бывшие и настоящие самозанятые быстро оценят (прелести) упрощенного налогового режима.
14:12:46 22-01-2026
Гость (12:53:50 22-01-2026) Бывшие и настоящие самозанятые быстро оценят (прелести) упро... Причем тут самозанятые? Их это никак не касается.
14:21:54 22-01-2026
Гость (14:12:46 22-01-2026) Причем тут самозанятые? Их это никак не касается. ... По ходу Вы не сталкивались с контролем переводов средств. Где надо доказать, что перевод был неучтенный не от клиента.