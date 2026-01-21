Алтайский бизнес массово переходит на упрощенный налоговый режим

В налоговой службе считают, что спецрежим привлечет еще больше предпринимателей

21 января 2026, 13:05, ИА Амител

В барнаульском ресторане / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С 2026 года в Алтайском крае заработала автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН). Этот режим предполагает, что предпринимателям не придется самостоятельно рассчитывать налоги и сдавать отчетность – все будет происходить автоматически через цифровые сервисы. В 2026 году АУСН выбрали 3817 организаций и индивидуальных предпринимателей региона.

«Порядка 80% лиц, подавших заявлений, – предприниматели, которые ранее применяли упрощенную и общую системы налогообложения, еще 20% – использовали патентную систему налогообложения. Преимущественно это бизнес, занятый в сфере торговли и услуг. Предпринимателей привлекают налоговые ставки и отсутствие сдачи отчетности в налоговый орган и в Фонд обязательного пенсионного и социального страхования, а также освобождение от уплаты НДС. Учитывая простоту и удобство нового налогового спецрежима, мы ожидаем, что в крае будет больше предпринимателей, которые пожелают перейти на АУСН», – отметила начальник отдела налогообложения юридических лиц УФНС России по Алтайскому краю Надежда Колтакова.

Региональный закон о введении АУСН депутаты АКЗС утвердили на сентябрьской сессии сразу в двух чтениях, чтобы он начал действовать уже с 1 января 2026 года.

Упрощенный режим доступен предпринимателям с численностью работников до пяти человек, годовым доходом не более 60 млн рублей и остаточной стоимостью основных средств у организации не более 150 млн рублей. Расчетный счет должен быть открыт в уполномоченном банке, а зарплата выплачиваться в безналичной форме.

При этом упрощается или полностью отменяется налоговая отчетность. Бизнес, который перешел на АУСН, не ведет книги учета доходов и расходов, не сдает налоговые декларации, расчет 6-НДФЛ и справки о доходах и суммах налога физического лица, расчет по страховым взносам.

Налог рассчитывает налоговый орган на основании данных контрольно-кассовой техники, уполномоченных банков и сведений, которые сами налогоплательщики указали в "Личном кабинете". Налог оплачивается ежемесячно не позднее 25-го числа. Первые платежи от плательщиков АУСН ожидаются не позднее 25 февраля 2026 года.