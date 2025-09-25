Новый налоговый режим для малого бизнеса введут в Алтайском крае с 2026 года

В нем будет две ставки: 8 и 20%

25 сентября 2025, 10:25, ИА Амител

В Алтайском крае появился новый специальный налоговый режим – "Автоматизированная упрощенная система налогообложения" (АУСН). Он начнет действовать с 1 января 2026 года и призван стать аналогом классической упрощенной системе налогообложения: ставки будут больше, но не придется платить страховые взносы и подавать декларацию. Вопрос рассмотрели на сессии регионального Законодательного собрания в четверг, 25 сентября.

Для кого предназначен новый режим?

АУСН смогут применять компании и индивидуальные предприниматели с годовой выручкой до 60 млн рублей и численностью работников не более пяти человек.

Председатель комитета АКЗС по бюджетной и налоговой политике Александр Локтев пояснил, что новая система станет дополнительным инструментом для малого бизнеса. Он и его коллеги в парламенте предполагают, что этот вариант мог бы подойти ИТ-сфере, где относительно высокие зарплаты, но не очень большой доход. Точно будет понятно только через полгода, когда власти проанализируют, кто перешел на новый формат.

При этом введение режима не отменяет возможность применять другие формы налогообложения, уже действующие в крае.

Какие будут ставки и взносы?

В этом режиме заложены две ставки:

8% – если объектом налогообложения выступает доход;

20% – если учитываются доходы за вычетом расходов.

Установление льготных ставок на местах не предусмотрено – правила едины для всей страны.

Ставки выше, чем на упрощенной системе налогообложения. Но это, по словам Локтева, компенсируется тем, что предприниматели не будут платить страховые взносы. При этом пенсионные права и социальные гарантии сохраняются – финансирование внебюджетных фондов обеспечивается за счет налога и трансфертов из федерального бюджета.

Кроме того, плательщики освобождаются от обязанности сдавать налоговую декларацию. Ведение учета доходов и расходов будет происходить онлайн – через личный кабинет.

Почему этот режим вводят именно сейчас?

Новый режим вводится на основании федерального закона. АУСН появился еще в 2022 году в качестве эксперимента.

«Сразу присоединились первые четыре региона: Москва, Татарстан, Московская и Калужская области. Затем в течение следующих трех лет – еще более половины регионов. Теперь и мы присоединяемся. Мы проводили несколько совещаний на эту тему в течение года. В принципе, предприниматели за то, чтобы попробовать этот режим. Хотя бы дать возможность им выбрать», – пояснил журналистам Александр Локтев.Недавно федеральные власти расширили налоговую систему на все регионы России с 2025 по 2027 год. Так что действует новый режим пока ограниченно – до конца 2027 года.

Доходы от налога будут распределяться между бюджетами: 46% – в федеральный, 54% – в региональный. При этом "соседний" налог – УСН – полностью поступает в краевой бюджет. В этой связи глава комитета по науке Александр Молотов спросил, не приведет ли это к сокращению поступлений.

Но, по словам Локтева, практика по другим регионам показывает, что на АУСН переходят мало предпринимателей, так что бюджет края немного потеряет. Зато у бизнеса будет возможность выбора. О том же говорит и глава комитета по предпринимательству Владимир Семенов.

«Появление данного режима расширяет возможности предпринимателей в выборе системы налогообложения», – отметил Семенов.В целом за новую систему проголосовало 57 депутатов из 60.