В Алтайском крае зафиксировали рост продаж новостроек на 12,3%

23 декабря 2025, 19:00, ИА Амител

Стройка / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае за 11 месяцев текущего года зафиксирован рост продаж новостроек на 12,3% – при общем снижении активности на рынке недвижимости. Об этом сообщили в региональном управлении Росреестра.

По данным ведомства, с января по ноябрь в крае зарегистрировали 6366 договоров долевого участия в строительстве. За аналогичный период прошлого года их было 5666. Таким образом, сегмент первичного жилья показал уверенный рост, несмотря на непростую ситуацию на рынке в целом.

«Параллельно существенно вырос ипотечный рынок. Количество сделок с привлечением кредитных средств увеличилось примерно на 30% и достигло 11 428. Для сравнения: за 11 месяцев 2024 года в регионе оформили 8754 ипотечные сделки», – пояснили в ведомстве.

В то же время Росреестр отмечает общее снижение числа регистрационных действий с недвижимостью. За год их количество сократилось на 9,4% – с 219,7 тысячи до 199 тысяч операций. Это говорит о том, что рост новостроек и ипотеки происходит на фоне снижения общей активности на рынке недвижимости Алтайского края.

Ранее сообщалось, что на рынке новостроек Барнаула практически не осталось квартир стоимостью до 5 млн рублей. Доля таких предложений сократилась до 1–4%. Похожая ситуация наблюдается в Санкт-Петербурге, Подмосковье, Владивостоке, Хабаровске и Нижнем Новгороде.