Алтайский Минфин не смог вернуть в бюджет "потерянные" 7,9 млн

Истец не предоставил достаточного количества документов, подтверждающих факт передачи средств предприятию

19 января 2026, 19:30, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Министерство финансов Алтайского края проиграло в Арбитражном суде дело о взыскании 7,9 млн рублей с "Алтайстройзаказчика". Государственное предприятие должно было перечислить эти средства в бюджет еще в начале 2000-х годов. Суд отказал ведомству в иске из-за отсутствия доказательств фактического перечисления денег, пишет ИА "Банкфакс".

Разбирательство длилось с июня по декабрь 2025 года в Арбитражном суде Алтайского края. Минфин требовал вернуть остаток долга по договору 2002 года. По этому документу "Алтайстройзаказчик" аккумулировал на своем счете деньги, возвращенные заемщиками по краевым ипотечным программам. После этого должен был перечислять их в казну.

Однако истец не представил платежных документов, выписок или квитанций, подтверждающих факт передачи средств предприятию. Ответчик, в свою очередь, утверждал, что таких перечислений не получал.

Суд не стал повторно оценивать этот ключевой вопрос, поскольку он уже был рассмотрен в 2021 году в рамках дела о банкротстве "Алтайстройзаказчика". Тогда апелляционная инстанция исключила требования Минфина из реестра кредиторов по той же причине – отсутствие первичных финансовых документов. Это решение вступило в законную силу.

Ведомство вновь попыталось взыскать долг на фоне ликвидации предприятия, решение о которой правительство края приняло в 2024 году. Процесс ликвидации на данный момент продолжается. Напомним, что в 2017-м бывший директор "Алтайстройзаказчика" Вадим Золотарев был осужден за растрату бюджетных средств.

В 2023 году Министерство строительства и ЖКХ Алтайского края публиковало сведения о среднемесячных доходах руководителей в подведомственных предприятиях, в том числе АКГУП "Алтайстройзаказчик".