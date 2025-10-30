Алтайский педуниверситет проводит Школы русского языка в Таджикистане

Проект реализуют при поддержке Минпросвещения России и фонда "Моя история"

30 октября 2025, 14:00, ИА Амител

Школа русского языка / Фото: пресс-служба АлтГПУ

В столице Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана – городе Хороге – стартовали занятия в Школах русского языка для педагогов, преподавателей и студентов Хорогского госуниверситета имени М. Назаршоева. Образовательную инициативу организовал Фонд поддержки гуманитарных наук "Моя история" при содействии Министерства просвещения РФ. Занятия проводят преподаватели Алтайского государственного педагогического университета.

Программы для педагогов и студентов

На базе Центра открытого образования в Хороге стартовали сразу два направления:

первое – Школа для иностранных педагогов русского языка "Учу великому", в рамках которой проходят занятия для учителей школ области по программе повышения квалификации "Создание иммерсивной среды в процессе обучения русскому языку в условиях неязыкового окружения: теория и практика". Стартовали занятия с преподавателями Хорогского университета по программе повышения квалификации "Разработка и применение электронных образовательных ресурсов в профессиональной деятельности преподавателя высшей школы";



второе – Школа русского языка "Учусь великому" для студентов Хорогского государственного университета. Для участников подготовили насыщенную образовательную и культурную программу: проектная мастерская "В будущее с русским языком", олимпиада по русскому языку, интеллектуальные дидактические игры по истории и культуре России и Таджикистана. Также студенты узнают, как управлять искусственным интеллектом, и пройдут квест "Безопасный Интернет".

Сотрудничество, которое объединяет

«Международная деятельность – это широкий спектр проектов, реализуемый педагогическим университетом в области гуманитарного сотрудничества. Решая задачи продвижения лучших российских образовательных практик за рубежом и популяризируя изучение русского языка у школьников, учителей, педагогов высшей школы, студентов, мы постоянно ищем все новые и новые формы сотрудничества с образовательными организациями Республики Таджикистан», – отмечает ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко.

Ректор Хорогского госуниверситета Комилбек Амид Ёрбек подчеркнул значительный вклад АлтГПУ в развитие и популяризацию русского языка в Хороге и выразил надежду на долгосрочное партнерство между университетами.

Обучение в рамках проекта продлится до 31 октября 2025 года и станет важным шагом в развитии гуманитарных и образовательных связей между Россией и Таджикистаном.