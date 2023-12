Приоритет – развитие образования: АлтГУ входит в число ведущих вузов России и мира

Его высокие позиции подтверждают известные мировые рейтинги

20 ноября 2023, 12:31, ИА Амител

Алтайский госуниверситет / Фото: amic.ru

Алтайский госуниверситет укрепил свои позиции в глобальных и национальных рейтингах сильнейших вузов. Его высокие позиции подтвердили QS World University Rankings*, The Wur*, The University Impact Rankings*.

В одном из авторитетных в мировом академическом сообществе глобальных рейтингов QS World University Rankings – 2024 алтайский госуниверситет находится в топ-20 ведущих вузов РФ. Он разместился на 18-й строчке.

Глобальный рейтинг The Wur 2024 внес АлтГУ в топ-35 лучших российских университетов, подчеркнув высокую эффективность вуза в сфере международного культурно-гуманитарного сотрудничества.

The University Impact Rankings утвердил прочную позицию АлтГУ в топ-5 университетов России. Алтайский вуз уже пятый год подряд входит в пятерку лидеров.

По результатам Глобального агрегированного рейтинга-2024 Алтайский госуниверситет вошел в топ-25 лучших университетов России и в 5% лучших университетов мира.

В рейтинге The Young University Rankings* АлтГУ находится в тройке лидеров лучших молодых российских университетов.

Глобальный рейтинг The Wur внес Алтайский госуниверситет в топ-25 лучших университетов РФ и закрепил места в предметных рейтингах:

"Социальные науки" – 7-е место по РФ;

"Науки о жизни" – 12-е место по РФ;

"Физические науки" – 24-е место по РФ.

По словам ректора госуниверситета Сергея Бочарова, сегодня АлтГУ – вуз, которому удалось выстроить постоянно развивающуюся образовательную экосистему, способную быстро адаптироваться к новым вызовам экономики, отвечать современным потребностям науки и образования и максимально персонализировать обучение.

"Качество образования – приоритетная ценность для Алтайского госуниверситета. АлтГУ одним из первых в Сибири предложил формировать собственную уникальную траекторию образования по новой модели обучения в формате "2+2+2". Это позволяет студентам определять направление подготовки после окончания второго курса, а не при поступлении, формировать широкий круг компетенций и подбирать образовательные модули на основе запросов рынка в режиме реального времени", – подчеркнул Сергей Бочаров.Он также добавил, что такой подход становится продрайвером образования и позволяет обеспечить, с одной стороны, максимальную реализацию образовательного потенциала студента, с другой стороны, отвечать запросу со стороны общества и экономики.

* QS World University Rankings ("КьюЭс Ворлд Юниверсити Рэнкингс"); The Wur ("Зе Вур"); The University Impact Rankings ("Зе Юниверсити Импакт Рэнкингс"); The Young ("Зе Янг")