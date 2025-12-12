Американский угонщик заявил, что в чужой автомобиль его "телепортировали пришельцы"

Машина получила серьезные повреждения

12 декабря 2025, 10:40, ИА Амител

Кэлвин Джонсон, угнавший авто / Фото: соцсети

В США мужчина, угнавший автомобиль BMW, заявил полиции, что оказался в чужой машине из-за "телепортации пришельцев". Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел в округе Волусия, штат Флорида. По данным полиции, 36-летний Кэлвин Джонсон воспользовался тем, что владелец BMW оставил автомобиль незапертым, а ключи – в подстаканнике, пока выгуливал собаку. Вернувшись, хозяин обнаружил пропажу машины и сразу обратился к правоохранителям.

Спустя несколько минут автомобиль заметили на соседней трассе – он двигался со скоростью около 200 км/ч. Вскоре BMW вылетел с дороги и разбился. На записях с полицейской нагрудной камеры видно, что прибывшие офицеры нашли водителя окровавленным и дезориентированным. Джонсон утверждал, что не угонял машину, а "телепортировался" в нее и действовал по чьему-то приказу. Также он заявил, что полицейские "спасли его от пришельцев".

«Очевидцы рассказали, что ремень безопасности, вероятно, спас мужчине жизнь. Автомобиль получил серьезные повреждения – после аварии он врезался в деревья и кустарники на обочине. Прохожие успели потушить возгорание в салоне и рядом с машиной до прибытия спасателей», – пишет издание.

Кэлвина Джонсона доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Ему предъявлены обвинения в угоне транспортного средства и управлении автомобилем с приостановленными водительскими правами. После лечения мужчину переведут в окружную тюрьму.

