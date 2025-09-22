РПЦ назвала веру в пришельцев суеверием и "формой мракобесия"
22 сентября 2025, 19:00, ИА Амител
Заместитель главы Синодального отдела Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе прокомментировал данные опроса ВЦИОМ, согласно которым 79% россиян верят в существование внеземных цивилизаций, сообщает "Газета.ру".
Представитель РПЦ назвал такие взгляды "формой мракобесия", сравнив веру в инопланетян с суевериями о домовых и леших.
Кипшидзе подчеркнул, что вера является религиозной категорией, а вопрос о внеземных цивилизациях – научной проблемой, которую нельзя изучать через соцопросы. Он также отметил отсутствие подтвержденных данных о существовании инопланетян.
Опрос ВЦИОМ также показал, что почти половина россиян считают, что пришельцы тайно посещают Землю, а каждый десятый опасается попыток захвата планеты. В РПЦ призвали отличать научный поиск от суеверных представлений.
В писании чётко написано, что там небесная твердь. Какие ещё инопланетяне?
19:32:28 22-09-2025
РПЦ давно закрыть надо.
19:35:47 22-09-2025
но как не странно, гуманоидов больше шансов увидеть чем Бога...
19:54:49 22-09-2025
Пришельцы тож самое говорят про РПЦ!
21:19:12 22-09-2025
Также как вера в бога. Пока обратное не доказано.
21:22:21 22-09-2025
Не терпят конкурентов?
08:24:21 23-09-2025
Sic semper tyrannis (21:22:21 22-09-2025) Не терпят конкурентов? ... с языка снял :)
22:04:18 22-09-2025
В РПЦ вообще крупные специалисты по мракобесию...
07:48:00 23-09-2025
В сердние века эти мракобесы тормозили развитие цивилизации и теперь пытаются. Всех богомольных в церкву! Обложить десятиной! В случае заболевания лечиться только молитвой! И на все воля Божья.
10:29:47 23-09-2025
Гость (07:48:00 23-09-2025) В сердние века эти мракобесы тормозили развитие цивилизации ... я тоже за то, что бы всех верунов отлучить от медицины, образования, соц.обеспечения, и т.д. и обложить данью для попов в размере прожиточного минимума. Веровать так по настоящему, до конца, а не половинчато - бох их любит и во всем им поможет
18:44:30 23-09-2025
Гость (10:29:47 23-09-2025) я тоже за то, что бы всех верунов отлучить от медицины, обра... Ну так верующие сплошь и рядом двуличные. Такого лицемерия я ни в одной среде не встречал.
09:02:48 23-09-2025
Настоящее суеверие, мракобесие исходят как раз от РПЦ в её нынешнем виде...
И ещё принуждению к подчинению - вы ж рабы божьи... ну и наши заодно.... Подчиняйтесь!
09:23:01 23-09-2025
нЕкто (09:02:48 23-09-2025) Настоящее суеверие, мракобесие исходят как раз от РПЦ в её н... А изначально было: сын Божий.
09:39:04 23-09-2025
Гость (09:23:01 23-09-2025) А изначально было: сын Божий.... Как всегда, веруны не знают мат.часть, сын божий это -иисус, а все остальные рабы.
09:44:36 23-09-2025
Гость (09:39:04 23-09-2025) Как всегда, веруны не знают мат.часть, сын божий это -иисус,... Отец - Сын - Дух Святой.
Триединый.
10:28:10 23-09-2025
в настоящий момент телескопы отрицают и то, и то.
так что в матче Пришельцы:РПЦ счёт пока равный 0:0
10:54:50 23-09-2025
- "Представитель РПЦ назвал такие взгляды "формой мракобесия", сравнив веру в инопланетян с суевериями о домовых и леших."-----------------------Это еще раз доказывает, что РПЦ с его штатом не от Бога. Бог - Создатель - всемогущий и земля не единственная населенная разумом.
10:57:20 23-09-2025
слов нет-сплошной дурдом