РПЦ назвала веру в пришельцев суеверием и "формой мракобесия"

22 сентября 2025, 19:00, ИА Амител

Инопланетянин / Изображение сгенерировано ИИ Kandinsky / amic.ru
Инопланетянин / Изображение сгенерировано ИИ Kandinsky / amic.ru

Заместитель главы Синодального отдела Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе прокомментировал данные опроса ВЦИОМ, согласно которым 79% россиян верят в существование внеземных цивилизаций, сообщает "Газета.ру".

Представитель РПЦ назвал такие взгляды "формой мракобесия", сравнив веру в инопланетян с суевериями о домовых и леших.

Кипшидзе подчеркнул, что вера является религиозной категорией, а вопрос о внеземных цивилизациях – научной проблемой, которую нельзя изучать через соцопросы. Он также отметил отсутствие подтвержденных данных о существовании инопланетян.

Опрос ВЦИОМ также показал, что почти половина россиян считают, что пришельцы тайно посещают Землю, а каждый десятый опасается попыток захвата планеты. В РПЦ призвали отличать научный поиск от суеверных представлений.

Комментарии 18

Гость
Гость

19:03:31 22-09-2025

В писании чётко написано, что там небесная твердь. Какие ещё инопланетяне?

Гость
Гость

19:32:28 22-09-2025

РПЦ давно закрыть надо.

Шинник
Шинник

19:35:47 22-09-2025

но как не странно, гуманоидов больше шансов увидеть чем Бога...

Петр
Петр

19:54:49 22-09-2025

Пришельцы тож самое говорят про РПЦ!

Гость
Гость

21:19:12 22-09-2025

Также как вера в бога. Пока обратное не доказано.

Sic semper tyrannis
Sic semper tyrannis

21:22:21 22-09-2025

Не терпят конкурентов?

@
@

08:24:21 23-09-2025

Sic semper tyrannis (21:22:21 22-09-2025) Не терпят конкурентов? ... с языка снял :)

Гость
Гость

22:04:18 22-09-2025

В РПЦ вообще крупные специалисты по мракобесию...

Гость
Гость

07:48:00 23-09-2025

В сердние века эти мракобесы тормозили развитие цивилизации и теперь пытаются. Всех богомольных в церкву! Обложить десятиной! В случае заболевания лечиться только молитвой! И на все воля Божья.

Гость
Гость

10:29:47 23-09-2025

Гость (07:48:00 23-09-2025) В сердние века эти мракобесы тормозили развитие цивилизации ... я тоже за то, что бы всех верунов отлучить от медицины, образования, соц.обеспечения, и т.д. и обложить данью для попов в размере прожиточного минимума. Веровать так по настоящему, до конца, а не половинчато - бох их любит и во всем им поможет

Гость
Гость

18:44:30 23-09-2025

Гость (10:29:47 23-09-2025) я тоже за то, что бы всех верунов отлучить от медицины, обра... Ну так верующие сплошь и рядом двуличные. Такого лицемерия я ни в одной среде не встречал.

нЕкто
нЕкто

09:02:48 23-09-2025

Настоящее суеверие, мракобесие исходят как раз от РПЦ в её нынешнем виде...

И ещё принуждению к подчинению - вы ж рабы божьи... ну и наши заодно.... Подчиняйтесь!

Гость
Гость

09:23:01 23-09-2025

нЕкто (09:02:48 23-09-2025) Настоящее суеверие, мракобесие исходят как раз от РПЦ в её н... А изначально было: сын Божий.

Гость
Гость

09:39:04 23-09-2025

Гость (09:23:01 23-09-2025) А изначально было: сын Божий.... Как всегда, веруны не знают мат.часть, сын божий это -иисус, а все остальные рабы.

Musik
Musik

09:44:36 23-09-2025

Гость (09:39:04 23-09-2025) Как всегда, веруны не знают мат.часть, сын божий это -иисус,... Отец - Сын - Дух Святой.
Триединый.

Гость
Гость

10:28:10 23-09-2025

в настоящий момент телескопы отрицают и то, и то.
так что в матче Пришельцы:РПЦ счёт пока равный 0:0

Гость
Гость

10:54:50 23-09-2025

- "Представитель РПЦ назвал такие взгляды "формой мракобесия", сравнив веру в инопланетян с суевериями о домовых и леших."-----------------------Это еще раз доказывает, что РПЦ с его штатом не от Бога. Бог - Создатель - всемогущий и земля не единственная населенная разумом.

Гость
Гость

10:57:20 23-09-2025

слов нет-сплошной дурдом

