РПЦ назвала веру в пришельцев суеверием и "формой мракобесия"

22 сентября 2025, 19:00, ИА Амител

Инопланетянин / Изображение сгенерировано ИИ Kandinsky / amic.ru

Заместитель главы Синодального отдела Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе прокомментировал данные опроса ВЦИОМ, согласно которым 79% россиян верят в существование внеземных цивилизаций, сообщает "Газета.ру".

Представитель РПЦ назвал такие взгляды "формой мракобесия", сравнив веру в инопланетян с суевериями о домовых и леших.

Кипшидзе подчеркнул, что вера является религиозной категорией, а вопрос о внеземных цивилизациях – научной проблемой, которую нельзя изучать через соцопросы. Он также отметил отсутствие подтвержденных данных о существовании инопланетян.

Опрос ВЦИОМ также показал, что почти половина россиян считают, что пришельцы тайно посещают Землю, а каждый десятый опасается попыток захвата планеты. В РПЦ призвали отличать научный поиск от суеверных представлений.