Аудитория Мах превысила 30 миллионов человек

Количество сообщений пользователей с момента запуска мессенджера превысило миллиард

04 сентября 2025, 19:59, ИА Амител

Смартфон / Фото: amic.ru

Аудитория мессенджера Мах превысила 30 миллионов человек. Об этом amic.ru рассказали представители сервиса.

В конце августа и начале сентября количество звонков в Мах выросло в десятки раз по сравнению с июлем текущего года и превысило восемь миллионов в день. Количество сообщений пользователей с момента запуска мессенджера превысило миллиард. Средняя продолжительность звонка выросла до девяти минут, а группового – до 58.

К тестированию каналов в Мах присоединились более 200 новых авторов – СМИ, коммерческие компании, представители органов власти, блогеры и учебные заведения. Публичные страницы завели СПбГУ, Президентская академия, Высшая школа экономики и МГУ. Всего в мессенджере более 500 каналов с совокупной аудиторией более трех миллионов пользователей.