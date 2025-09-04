Аудитория Мах превысила 30 миллионов человек
Количество сообщений пользователей с момента запуска мессенджера превысило миллиард
04 сентября 2025, 19:59, ИА Амител
Аудитория мессенджера Мах превысила 30 миллионов человек. Об этом amic.ru рассказали представители сервиса.
В конце августа и начале сентября количество звонков в Мах выросло в десятки раз по сравнению с июлем текущего года и превысило восемь миллионов в день. Количество сообщений пользователей с момента запуска мессенджера превысило миллиард. Средняя продолжительность звонка выросла до девяти минут, а группового – до 58.
К тестированию каналов в Мах присоединились более 200 новых авторов – СМИ, коммерческие компании, представители органов власти, блогеры и учебные заведения. Публичные страницы завели СПбГУ, Президентская академия, Высшая школа экономики и МГУ. Всего в мессенджере более 500 каналов с совокупной аудиторией более трех миллионов пользователей.
20:20:24 04-09-2025
И не обвалился ещё?
21:16:50 04-09-2025
Светлана (20:20:24 04-09-2025) И не обвалился ещё?... Не дождётесь. Франция переходит в свой мессенджер, Казахстан, Китай давно, тенденция однако.
08:10:28 05-09-2025
ВВП (21:16:50 04-09-2025) Не дождётесь. Франция переходит в свой мессенджер, Казахстан... Для ВВП другой реакции быть не может - полуправда, хуже лжи.
21:17:54 04-09-2025
жаль что продвигают данный мессенджер, путём блокировки Вотсапы ...
21:37:36 04-09-2025
Ещё не 146 процентов? Странно
21:39:15 04-09-2025
а чё не 146 млн?
21:48:12 04-09-2025
ну так школа началась
08:45:52 05-09-2025
Ну вот! 30 миллионов голосов ЗА на предстоящих выборах уже есть.
09:09:59 05-09-2025
Где же предупредительная надпись "на правах рекламы"?
Вообще интересно наблюдать, как население уже пятый год дрессируют...
Узнать бы истинную картину.
11:47:33 05-09-2025
Аудитория Мах превысила 30 миллионов человек --- Ни фига себе сколько у нас чиновников)