Количество сообщений пользователей с момента запуска мессенджера превысило миллиард

04 сентября 2025, 19:59, ИА Амител

Смартфон / Фото: amic.ru
Аудитория мессенджера Мах превысила 30 миллионов человек. Об этом amic.ru рассказали представители сервиса. 

В конце августа и начале сентября количество звонков в Мах выросло в десятки раз по сравнению с июлем текущего года и превысило восемь миллионов в день. Количество сообщений пользователей с момента запуска мессенджера превысило миллиард. Средняя продолжительность звонка выросла до девяти минут, а группового – до 58. 

К тестированию каналов в Мах присоединились более 200 новых авторов – СМИ, коммерческие компании, представители органов власти, блогеры и учебные заведения. Публичные страницы завели СПбГУ, Президентская академия, Высшая школа экономики и МГУ. Всего в мессенджере более 500 каналов с совокупной аудиторией более трех миллионов пользователей. 

Комментарии 10

Светлана

20:20:24 04-09-2025

И не обвалился ещё?

ВВП

21:16:50 04-09-2025

Светлана (20:20:24 04-09-2025) И не обвалился ещё?... Не дождётесь. Франция переходит в свой мессенджер, Казахстан, Китай давно, тенденция однако.

Гость

08:10:28 05-09-2025

ВВП (21:16:50 04-09-2025) Не дождётесь. Франция переходит в свой мессенджер, Казахстан... Для ВВП другой реакции быть не может - полуправда, хуже лжи.

Шинник

21:17:54 04-09-2025

жаль что продвигают данный мессенджер, путём блокировки Вотсапы ...

Гость

21:37:36 04-09-2025

Ещё не 146 процентов? Странно

Гость

21:39:15 04-09-2025

а чё не 146 млн?

Гость

21:48:12 04-09-2025

ну так школа началась

Гость

08:45:52 05-09-2025

Ну вот! 30 миллионов голосов ЗА на предстоящих выборах уже есть.

@

09:09:59 05-09-2025

Где же предупредительная надпись "на правах рекламы"?

Вообще интересно наблюдать, как население уже пятый год дрессируют...
Узнать бы истинную картину.

Гость

11:47:33 05-09-2025

Аудитория Мах превысила 30 миллионов человек --- Ни фига себе сколько у нас чиновников)

