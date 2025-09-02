Россияне смогут бесплатно пользоваться мессенджером Max
Абоненты могут переписываться, звонить и использовать весь функционал Max, не тратя при этом основной интернет-пакет
02 сентября 2025, 13:00, ИА Амител
Ведущие мобильные операторы России предоставляют своим клиентам возможность бесплатного использования отечественного мессенджера Max. Об этом сообщило в своем Telegram-канале Министерство цифрового развития РФ.
«"Билайн", МТС, "МегаФон" и T2 теперь не списывают трафик при работе с новым приложением», – говорится в сообщении.
Услуга стала доступна всем абонентам, тарифные планы которых уже включают безлимитное использование популярных мессенджеров. Они могут переписываться, звонить и использовать весь функционал Max, не тратя при этом основной интернет-пакет и не оплачивая дополнительные опции.
Напомним, первую бета-версию Max представили пользователям в марте 2025 года. Полноценный запуск платформы запланирован на осень. Создатели намерены превратить мессенджер в полноценную площадку для цифрового взаимодействия россиян с государственными структурами. Уже интегрирована технология мобильной электронной подписи "Госключ".
13:09:26 02-09-2025
Какие еще бусы вы предложите попуасам ради установки МАХ ?
21:00:44 02-09-2025
Гость (13:09:26 02-09-2025) Какие еще бусы вы предложите попуасам ради установки МАХ ?... Всё верно, только - папуасам. Хе-хе
13:16:16 02-09-2025
Вот если бы на всех тарифных планах...
13:18:16 02-09-2025
Вряд ли кто-то позарится на такие "плюшки" (нетарифицируемый трафик) в угоду построения цифролагеря счастливых и "свободных"...
Первую новость про мошеннические действия с применением "безопасного" МАХ мы уже читали, с нетерпением ждём от властей заявлений о вытеснении всех неугодных мессенджеров и подключения пользователей ХАМа к системе социального рейтинга на основе поведенческих срезов его пользо... лабораторных мышек...
13:18:54 02-09-2025
Спасибо, но нет
13:19:16 02-09-2025
Это упущение. Надо платно. Недогляд. Можно сделать все бесплатно но чтобы кнопка отправить или вызов платно))). Вчерась пришлось заказать через макса 5 лишних ключей от домофона лицензия кончились.
13:46:26 02-09-2025
Господи, избавь от Маха.
13:55:11 02-09-2025
Не то чтобы я был категорично против MAX, пусть будет наравне со всеми а не безальтернативно. Но то, какими способами всех к нему именно принуждают, это какая-то дикая смесь бесцеремонной наглости, абсурда и откровенного вранья. Именно по этой причине не собираюсь его себе устанавливать принципиально, даже за доплату.
14:12:49 02-09-2025
Гость (13:55:11 02-09-2025) Не то чтобы я был категорично против MAX, пусть будет наравн... Ложь, идет на всякие ухищрение. чтобы заманить в свои сети.
14:04:59 02-09-2025
Не тратить мобильный интернет помогает блокировка мобильного интернета, коя уже не первый месяц имеет место в различных районах Барнаула. Спасибо конечно, но не от всей души. А что, ваш МАКС умеет работать без интернета? А пусть он тогда бесплатно звонит, отправляет картинки и пересылает видосики как факс в свое время, по голосовой линии, и бесплатно для абонента.
14:19:22 02-09-2025
Что с ним не так?нНепонятно. Все что он умеет тоже самое делают и ватсап телега может что-то один, а что-то другой по отдельности. К ним же притензий нет. Ну а тупит макс так он ещё сырой, доработают скопируют с того же ватсапа. И будем ставить но будем говорить что мы сами этого захотели никто не принуждал.Нужно подождать.
19:39:31 02-09-2025
Гость (14:19:22 02-09-2025) Что с ним не так?нНепонятно. Все что он умеет тоже самое де... Он всем хорош. В отличии от Телеграмм, ватсапа, и пр,те не раздавали данных своим клиентам. А в Мак се все сливается властям. Даже то, о чем вы думать забыли. С ваших телефонов.8
20:08:49 02-09-2025
Гость (14:19:22 02-09-2025) Что с ним не так?нНепонятно. Все что он умеет тоже самое де... Вы и дальше политикой не интересуйтесь,и одобряйте все,что вам навязывают.
14:32:55 02-09-2025
Какая разница какой мессенджер, если мобильного инета нет ни на работе, ни дома. Операторы Билайн и Мегафон. Зато деньги исправно списывают и на вопрос о пересчёте абонплаты всех посылают, типо это не их проблема. А чья ? Деньги берете, а услугу не предоставляете.
14:58:37 02-09-2025
Закрытый код, полная доступность информации, Для властей, удобно.
18:47:57 02-09-2025
Недели три назад закачала , но вошла только сегодня зарегистрировалась так сказать. Общалась по видеосвязи с родными. Прекрасная связь . Отличная.
20:39:58 02-09-2025
Гость (18:47:57 02-09-2025) Недели три назад закачала , но вошла только сегодня зарегист...
Готовь деньги для перевода на безопасный счет!
20:29:17 02-09-2025
Неет. Спасибо. Дураков нет.
Лучше буду пользоваться буржуйскими месседжерами и спать спокойно.
Почему? Да потому, что я не могу себе представить, что ФБР или МИ6 ворвётся ко мне в дом и мордой в пол меня уложит. А про ФСБ такое представить могу вполне.
23:13:00 02-09-2025
Гость (20:29:17 02-09-2025) Неет. Спасибо. Дураков нет.Лучше буду пользоваться буржу... а есть за что?
10:11:09 03-09-2025
Элен без ребят (23:13:00 02-09-2025) а есть за что? ... Знаете как говорил один известный персонаж, "был бы человек, а статья найдётся...."
00:15:00 03-09-2025
Ужас! Скоро всё запретят,это уже слишком!
04:36:08 03-09-2025
А почему закачать можно через госуслуги. А у меня их не и что?
10:05:03 04-09-2025
Запрещаю MAX всвязи с утратой доверия.