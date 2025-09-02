Россияне смогут бесплатно пользоваться мессенджером Max

Абоненты могут переписываться, звонить и использовать весь функционал Max, не тратя при этом основной интернет-пакет

02 сентября 2025, 13:00, ИА Амител

Ведущие мобильные операторы России предоставляют своим клиентам возможность бесплатного использования отечественного мессенджера Max. Об этом сообщило в своем Telegram-канале Министерство цифрового развития РФ.

«"Билайн", МТС, "МегаФон" и T2 теперь не списывают трафик при работе с новым приложением», – говорится в сообщении.

Услуга стала доступна всем абонентам, тарифные планы которых уже включают безлимитное использование популярных мессенджеров. Они могут переписываться, звонить и использовать весь функционал Max, не тратя при этом основной интернет-пакет и не оплачивая дополнительные опции.

Напомним, первую бета-версию Max представили пользователям в марте 2025 года. Полноценный запуск платформы запланирован на осень. Создатели намерены превратить мессенджер в полноценную площадку для цифрового взаимодействия россиян с государственными структурами. Уже интегрирована технология мобильной электронной подписи "Госключ".

