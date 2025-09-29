Почему происходят ДТП на остановках общественного транспорта и как их избежать?

С начала года в Алтайском крае зафиксировано 33 ДТП на остановках общественного транспорта

29 сентября 2025, 14:05, ИА Амител erid: 2W5zFGamSrL

Автобус № 20 в Барнауле / Фото: amic.ru

Более 500 остановок общественного транспорта насчитывают в Барнауле. Ежедневно там ожидают своего маршрута тысячи людей. Особенно многолюдно в часы пик, когда утром горожане спешат на работу, в учебные заведения, школы, а вечером – домой. К сожалению, иногда на остановках случаются ДТП, в результате которых травмируются и гибнут люди, а транспортные средства получают механические повреждения. Почему происходят аварии, какие травмы получают пострадавшие и какие меры безопасности нужно соблюдать на остановках, чтобы не случилось беды, – в материале amic.ru.

А кто виноват?

С января по сентябрь текущего года зарегистрировано 33 ДТП на остановках общественного транспорта, в которых получили ранения 37 человек.

Основными видами таких ДТП являются:

падение пассажиров – 17 человек;

наезды на пешеходов – 10 человек;

столкновение транспортных средств – 4 человека.

При этом в большинстве случаев причиной являются такие нарушения водителями общественного транспорта, как:

невыполнение требований обеспечения безопасности при начале движения;

несоответствие скорости движения;

несоблюдение дистанции.

Нередко причиной ДТП становятся нарушения пешеходами, допускающими переход проезжей части вблизи остановок общественного транспорта:

вне пешеходного перехода, в зоне его видимости;

в неположенном месте.

Возникновению ДТП также могут способствовать припаркованные вблизи с остановками автомобили, затрудняющие обзор водителям автобусов, создающие помехи общественному транспорту, недооценка погодных условий (гололед, мокрый снег) и отвлечение внимания водителей.

1 августа 2025 года в Барнауле автомобиль врезался в остановку общественного транспорта. Предварительно установлено, что водитель 1994 года рождения, управляя легковым автомобилем Haval, ехал по ул. Челюскинцев в направлении ул. Чкалова, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие. К счастью, никто не пострадал.

Правила поведения

При пользовании общественным транспортом следует всегда помнить правила личной безопасности.

Входить в транспорт и выходить из него можно только после полной остановки. При входе и выходе не задерживайтесь на подножке транспортного средства. Не опирайтесь на входную дверь, т.к. она в любой момент может открыться. Спрыгивать на ходу с подножки запрещается.

Чтобы не стать участником дорожной аварии в процессе ожидания автобуса либо уже будучи пассажиром или, по крайней мере, избежать серьезных травм, необходимо:

– ожидать автобус на специально предназначенных посадочных площадках, приподнятых над проезжей частью, а при их отсутствии – на тротуаре или обочине;

– стоя на остановке в ожидании маршрутного транспортного средства необходимо отойти подальше от края тротуара, не наступать на бордюрный камень;

– стоять на краю тротуара нельзя, потому что автобус (и иные транспортные средства) может задеть стоящих на краю проезжей части пешеходов;

– на остановке необходимо вести себя культурно – не толкаться, не бегать и не суетиться, т.к. подобными действиями можно вытолкнуть на проезжую часть рядом стоящих людей;

– нельзя выходить на дорогу, чтобы посмотреть, не идет ли автобус или маршрутка;

– в случае прибытия к остановке автобуса, который следует не по нужному вам маршруту, необходимо спокойно отойти в сторону, чтобы не мешать посадке в автобус тем пассажирам, которым нужен этот автобус. Если к остановке подошел нужный автобус – садиться в него необходимо только тогда, когда он полностью остановится, без спешки и суеты, не отталкивая других пассажиров, чтобы первому войти в автобус;

– не следует забегать в автобус в последнее мгновение, когда двери уже начали закрываться. Водитель перед отправкой следит за движением других транспортных средств и может, закрывая двери, защемить входящего;

– если вы с ребенком, то выходить из общественного транспорта следует первым, впереди ребенка, при этом быть крайне внимательным в зоне остановки, приучать к этому ребенка.

Во избежание получения травм при движении в автобусе нужно крепко держаться за поручни. В салоне транспортного средства нужно быть вежливыми, аккуратными и внимательными по отношению к другим пассажирам. Не отвлекать водителя во время движения.

Выйдя из автобуса, нельзя переходить проезжую часть впереди или сзади транспортного средства. Нужно дойти до ближайшего пешеходного перехода и, оценив скорость и расстояние до приближающихся транспортных средств, перейти дорогу.

При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части там, где дорога хорошо просматривается в обе стороны.

При выявлении нарушения ПДД водителем автобуса сообщите об этом руководству предприятия по телефону, размещенному в салоне.

ГУ МВД России по Алтайскому краю; ИНН 2224011531

Социальная реклама