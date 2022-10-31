«Многих вытягивали лебёдкой». В соцсетях рассказали, как прошли гонки по бездорожью за Старым мостом в Барнауле

30 октября за Старым мостом в Барнауле прошли соревнования, посвящённые Дню автомобилиста.

Как рассказала зрительница мероприятия в Telegram-канале «Инцидент Барнаул», в заездах участвовали мотоциклы, квадроциклы и снегоболотоходы. Далее на трассу выезжали обычные неподготовленные машины, затем внедорожники, и напоследок — вездеходы. При этом некоторые заезды сопровождались авариями, но зрителям это только «придавало азарту».

«Местность была неровная, болотистая, в некоторых местах действительно затягивало по самое не хочу, но ребята и девушки — молодцы, справились с задачами, хоть и многих приходилось вытягивать лебёдкой, но оно придавало азарту продолжить ещё лучше», — рассказала горожанка.

Фото: «Инцидент Барнаул»

На опубликованных в сообществе кадрах можно заметить, что некоторые автомобили во время заезда опрокидывались. Соревнования при этом собрали много зрителей.

Фото: «Инцидент Барнаул»

Снимками с заездов по бездорожью также поделился пользователь matador_gt в Telegram-канале «В курсе 22». На его фотографиях можно разглядеть, насколько трудной была трасса, что некоторых действительно пришлось выручать с помощью лебёдки.

Фото: matador_gt / «В курсе 22»

Напомним, 30 октября губернатор Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили работников транспорта с профессиональным праздником. Политики пожелали специалистам отрасли крепкого здоровья, семейного благополучия, профессиональных успехов и безаварийной работы.