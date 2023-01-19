На Алтае бензин растёт в цене больше всего в России

А в некоторых регионах топливо дешевеет

19 января 2023, 08:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Средние потребительские цены на бензин в России за неделю с 9 по 16 января 2023 года остались на уровне 50,83 рубля за литр, сообщает ТАСС.

"Рост цен на бензин отмечен в шести субъектах РФ. Более всего он подорожал в Республике Алтай – на 1,5%. Снижение цен на бензин зафиксировано в восьми субъектах РФ. Более всего он подешевел в Ямало-Ненецком автономном округе – на 0,7%", – говорится в материалах Росстата.

Средние цены в стране на бензин марки АИ-92 сохранились на отметке 47,18 рубля за литр, стоимость АИ-95 – 51,34 рубля за литр, цена АИ-98 выросла на 1 копейку – до 61,62 рубля за литр. Стоимость литра дизельного топлива увеличилась на 11 копеек – до 58,81 рубля.