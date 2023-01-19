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На Алтае бензин растёт в цене больше всего в России

А в некоторых регионах топливо дешевеет

19 января 2023, 08:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Средние потребительские цены на бензин в России за неделю с 9 по 16 января 2023 года остались на уровне 50,83 рубля за литр, сообщает ТАСС.

"Рост цен на бензин отмечен в шести субъектах РФ. Более всего он подорожал в Республике Алтай – на 1,5%. Снижение цен на бензин зафиксировано в восьми субъектах РФ. Более всего он подешевел в Ямало-Ненецком автономном округе – на 0,7%", – говорится в материалах Росстата.

Средние цены в стране на бензин марки АИ-92 сохранились на отметке 47,18 рубля за литр, стоимость АИ-95 – 51,34 рубля за литр, цена АИ-98 выросла на 1 копейку – до 61,62 рубля за литр. Стоимость литра дизельного топлива увеличилась на 11 копеек – до 58,81 рубля.

 

Комментарии 6

  • Говорят топливо очень низкомаржинальный товар. Но бензин "Газпром" на сторонних заправках прилично дешевле чем на фирменных Ну а то, что творится на заправке "Zavgar" вообще сложно объяснить. По идее такой цены вообще быть не может, но люди торгуют и видимо зарабатывают
    19 января, Гость   Ответить
  • Да мы привыкли все везде дороже а з\п самые низкие
    19 января, Гость   Ответить
  • Ни кто не знает сколько на заправках зарабатывают! Нет нормальной конкуренции вот и задирают цены монополисты по всей стране... А если кто пытается конкурировать - начинаются лихие 90е
    19 января, Гость   Ответить
  • Не знаю за Горный но осенью 2022 писали: В Алтайском крае бензин АИ-95 и дизель оказались самыми дешевыми в Сибири
    19 января, Гость   Ответить
  • Гость, А кто сказал, что на заправках "Evolution" бензин Газпром ? Если там так написано, дак это вообще ничего не значит. У меня даже триммер не смог переварить этот бензин. И он пахнет не бензином, а олифой или растворителем каким то. Сомнительная экономия.
    19 января, Гость   Ответить
  • Гость, все верно, осенью лично проехал от Питера до Барнаула на машине. У нас в крае самый дешевый бензин. Не знаю о каком повышении идет речь, но АИ-92 уже пару лет наверное в отметках 44,5-44,9 руб.
    19 января, Гость   Ответить
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