На Алтае дважды перекроют дорогу, ведущую к родине Василия Шукшина

Ограничения будут действовать вечером и ночью

20 июля 2022, 13:20, Никита Черников

В Алтайском крае военные дважды перекроют трассу Бийск — Барнаул, сообщает Barnaul 22.

Ограничения будут действовать:

  • с 21:00 до 23:00 «н.п. Контошино — а/д Р-256 „Чуйский тракт“ — н.п. Полковниково»

  • с 00:00 20 июля до 03:00 21 июня «н.п. Бобровка — а/д „Фирсово — Бобровка — Рассказиха“ — н.п. Фирсово — Р-256 „Чуйский тракт“ — н.п. Б. Ключи».

Напомним, с 19 по 23 июля в регионе проходит фестиваль «Шукшинские дни на Алтае», при этом большая часть мероприятий организована в селе Сростки Бийского района.

Кино, артисты и Пикет. Что посмотреть на Шукшинских днях на Алтае и какие звезды приехали?

Кино, артисты и Пикет. Что посмотреть на Шукшинских днях на Алтае и какие звезды приехали?

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