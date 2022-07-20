На Алтае дважды перекроют дорогу, ведущую к родине Василия Шукшина

В Алтайском крае военные дважды перекроют трассу Бийск — Барнаул, сообщает Barnaul 22.

Ограничения будут действовать:

• с 21:00 до 23:00 «н.п. Контошино — а/д Р-256 „Чуйский тракт“ — н.п. Полковниково»

• с 00:00 20 июля до 03:00 21 июня «н.п. Бобровка — а/д „Фирсово — Бобровка — Рассказиха“ — н.п. Фирсово — Р-256 „Чуйский тракт“ — н.п. Б. Ключи».

Напомним, с 19 по 23 июля в регионе проходит фестиваль «Шукшинские дни на Алтае», при этом большая часть мероприятий организована в селе Сростки Бийского района.