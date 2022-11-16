Несколько светофоров отключили на улице Попова в Барнауле

16 ноября на улице Попова в Барнауле временно отключили несколько светофоров.

Как сообщили в мэрии, устройства не будут работать до 16:00 у зданий № 179б и № 57 (детская поликлиника № 7). Причина временных неудобств — плановый ремонт светофоров.

«Водителей и пешеходов просят быть внимательными, соблюдать требования дорожных знаков и ПДД», — добавили в горадминистрации.

Напомним, 16 и 17 ноября на подъезде к Старому мосту в Барнауле будут обустраивать барьерное ограждение. Движение организовано в реверсивном режиме по одной полосе.