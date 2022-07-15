Пробки в Барнауле достигли 7 баллов вечером в пятницу
Наиболее напряженная дорожная ситуация — в центре города
15 июля 2022, 17:11, Никита Черников
Загруженность дорог Барнаула вечером в пятницу, 15 июля, достигла 7 баллов, свидетельствуют «Яндекс.Карты».
Наиболее сильно движение затруднено по проспектам Строителей и Калинина, а также улицам Советской Армии, Молодежной, Челюскинцев и переулку Ядринцева.
Также пробки наблюдаются на участках шоссе Ленточный бор, Павловского тракта и улиц Попова, Балтийская и Трактовая.
По прогнозу сервиса, на улицах города заторов станет значительно меньше к 19:00 — загруженность дорог снизится до 5 баллов.
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