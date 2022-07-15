Пробки в Барнауле достигли 7 баллов вечером в пятницу

Загруженность дорог Барнаула вечером в пятницу, 15 июля, достигла 7 баллов, свидетельствуют «Яндекс.Карты».

Наиболее сильно движение затруднено по проспектам Строителей и Калинина, а также улицам Советской Армии, Молодежной, Челюскинцев и переулку Ядринцева.

Также пробки наблюдаются на участках шоссе Ленточный бор, Павловского тракта и улиц Попова, Балтийская и Трактовая.

По прогнозу сервиса, на улицах города заторов станет значительно меньше к 19:00 — загруженность дорог снизится до 5 баллов.