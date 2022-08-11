Сибирская Tesla. Инженер за 4 млн рублей переделает «Ладу Гранту» в электромобиль

Новосибирский инженер Андрей Братеньков готов пересаживать российские автомобили на батарейки, чтобы они стали тихими и дешёвыми в обслуживании, пишет «КП-Новосибирск».

Пять лет назад компания Братенькова — конструкторское бюро «Спектр» — провела эксперимент с российским спорткаром Marussia. Теперь умельцы положили глаз на Lada Granta.

«Она — самая дешёвая. Её проще переоборудовать, на неё много разных запчастей. И мы верим в коммерческий успех именно этой машины. В текущих условиях при полном наличии деталей и компонентов можем переоборудовать за пять дней», — пояснил инженер.

Характеристики опытного образца: батарея заряжается на 80% за 40 минут, скорость — до 100 км/ч.

Стоит отметить, что перерождение «Гранты» в электрокар — процедура дорогая.

«Цена переоборудования — 1,5 миллиона рублей. Это — не считая батареи. А батарея, которую мы предлагаем, стоит 2,5 миллиона. Цена высокая, потому что это штучный товар. Если же наладить производство батарей и выпускать, скажем, тысячу штук в год, цена упадёт до миллиона рублей», — уточнил Братеньков.

Таким образом, даже если наладить производство батарей, цена переделывания составит 2 млн рублей. Инженер подчеркнул, что затраты отобьются со временем: «Чтобы проехать 100 километров, понадобится заряда не более чем на 30 рублей».