Из детской поликлиники в Барнауле эвакуировались 150 человек

Причиной стало короткое замыкание

16 января 2026, 09:30, ИА Амител

Пожарных вызвали в детскую поликлинику / Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Утром 16 января пожарные приняли вызов из детской поликлиники № 9 в Барнауле. Из здания эвакуировались персонал и пациенты, однако обошлось без огня, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

«На момент прибытия первых подразделений МЧС России внешних признаков горения не было», – говорится в сообщении.

До прибытия сотрудников МЧС из поликлиники эвакуировались 150 человек, включая десять детей. При проверке помещений пожарные выяснили, что на четвертом этаже произошло короткое замыкание электропроводки.

Происшествие в детской поликлинике

Вечером 15 января Новоалтайске во время пожара в производственном цехе предприятия пострадал работник. Огонь в целом охватил почти 200 кв. метров, его тушили 19 человек.