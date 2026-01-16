Из детской поликлиники в Барнауле эвакуировались 150 человек
Причиной стало короткое замыкание
16 января 2026, 09:30, ИА Амител
Утром 16 января пожарные приняли вызов из детской поликлиники № 9 в Барнауле. Из здания эвакуировались персонал и пациенты, однако обошлось без огня, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.
«На момент прибытия первых подразделений МЧС России внешних признаков горения не было», – говорится в сообщении.
До прибытия сотрудников МЧС из поликлиники эвакуировались 150 человек, включая десять детей. При проверке помещений пожарные выяснили, что на четвертом этаже произошло короткое замыкание электропроводки.
Вечером 15 января Новоалтайске во время пожара в производственном цехе предприятия пострадал работник. Огонь в целом охватил почти 200 кв. метров, его тушили 19 человек.
