Автобус с людьми перевернулся на затопленной трассе на Сахалине

Инцидент произошел после того, как из берегов вышла река Казачка

27 августа 2025, 12:40, ИА Амител

На Сахалине пассажирский автобус перевернулся на затопленной дороге в Невельском районе. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.

По словам очевидцев, люди спокойно ехали домой, однако водитель случайно съехал в кювет, и автобус лег на бок. Пассажирам пришлось добираться до суши пешком, по колено в воде.

«Мы были в автобусе и он просто заехал в кювет. Мы успели выйти, а вокруг все затопляет. Кое-как выбрались, но потеряли сумки», – рассказала женщина на видео с места происшествия.

Ситуация осложняется в селе Колхозном, где уже затоплены улицы и под угрозой 69 жилых домов. Разрушен мост, теплицы смыты водой, часть жителей фактически оказались отрезаны от дороги.

На данный момент эвакуироваться согласились 37 человек, среди них двое детей.