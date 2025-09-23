НОВОСТИПроисшествия

Автомобиль без водителя насмерть задавил мужчину в Кирове

После манипуляций с аккумуляторной батареей двигатель самопроизвольно запустился, что привело к неконтролируемому движению

23 сентября 2025, 17:30, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Кирове автомобиль без водителя насмерть задавил 54-летнего специалиста компании "РЕСО-Лизинг" во время технического осмотра, пишет newsler.ru.

Согласно данным расследования, после манипуляций с аккумуляторной батареей двигатель самопроизвольно запустился, что привело к неконтролируемому движению транспортного средства.

«Государственная инспекция труда установила, что причиной инцидента стало отсутствие необходимого оборудования для блокировки самопроизвольного движения техники, а также серьезные недостатки в инструкции по охране труда. Было выявлено, что пострадавший специалист не прошел обязательное обучение и проверку знаний по технике безопасности перед допуском к работе», – пишет издание.

Дополнительная проверка обнаружила и другие нарушения, включая отсутствие обязательных медицинских осмотров у части сотрудников. В настоящее время решается вопрос о привлечении компании и ответственных должностных лиц к административной ответственности за допущенные нарушения требований охраны труда.

ДТП

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

21:25:20 23-09-2025

ну не такой уж и специалист оказался, как видим

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:51:16 23-09-2025

Манипуляции сам двигатель производил что ли? После чего сам же и запустился??

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров