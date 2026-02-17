Рост тарифов ЖКХ привел к подорожанию кремации в России на 20 тысяч рублей

Несмотря на рост цен, кремация остается самым востребованным способом погребения в стране

17 февраля 2026, 14:38, ИА Амител

Свеча, память / Фото: сгенерировано Midjourney / amic.ru

Стоимость кремации в России резко выросла на фоне повышения тарифов ЖКХ. Как сообщает Baza, в среднем по стране услуга подорожала примерно на 20 тысяч рублей, а в отдельных регионах рост оказался значительно выше.

Представители крупных крематориев рассказали изданию, что заметный скачок цен произошел сразу после новогодних праздников. Основными причинами стали увеличение тарифов на электроэнергию для юридических лиц на 8–12% и рост цен на газ для коммунально-бытовых нужд на 7–10%. Дополнительное давление на стоимость оказали дефицит запчастей для импортных кремационных печей и подорожание обязательных газоочистных систем, спрос на которые вырос из-за увеличения числа кремаций.

Наиболее ощутимо цены поднялись в Москве и Московской области, где работают крематории, подведомственные ГБУ "Ритуал". По данным сотрудников Николо-Архангельского крематория, сейчас стандартное кремирование вместе с урной обходится в 80–85 тысяч рублей, тогда как несколько месяцев назад стоимость была почти вдвое ниже. В Хованском крематории рост оказался более умеренным — около 8–10 тысяч рублей за последние три месяца.

Повышение тарифов зафиксировано и в регионах. В Новосибирске кремация подорожала в среднем на 17 тысяч рублей, в Мурманске — на 15 тысяч, в Екатеринбурге — от одной до пяти тысяч рублей.

Несмотря на рост цен, кремация остается самым востребованным способом погребения в стране. Руководитель похоронного дома "Журавли" Илья Болтунов сообщил "Базе", что за последние два года на кремацию приходилось около 60% всех погребений, тогда как классические захоронения в землю составили около 40%. По его словам, в Москве кремацию заказывают примерно вдвое чаще.

Эксперт связывает рост спроса с распространением семейно-родовых захоронений, где урны можно подзахоранивать без ожидания санитарных сроков, а также с переполненностью кладбищ, реконструкцией колумбариев и постепенным изменением отношения общества к самому процессу кремации.