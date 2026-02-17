Рост тарифов ЖКХ привел к подорожанию кремации в России на 20 тысяч рублей

Несмотря на рост цен, кремация остается самым востребованным способом погребения в стране

17 февраля 2026, 14:38, ИА Амител

Свеча, память / Фото: сгенерировано Midjourney / amic.ru
Свеча, память / Фото: сгенерировано Midjourney / amic.ru

Стоимость кремации в России резко выросла на фоне повышения тарифов ЖКХ. Как сообщает Baza, в среднем по стране услуга подорожала примерно на 20 тысяч рублей, а в отдельных регионах рост оказался значительно выше.

Представители крупных крематориев рассказали изданию, что заметный скачок цен произошел сразу после новогодних праздников. Основными причинами стали увеличение тарифов на электроэнергию для юридических лиц на 8–12% и рост цен на газ для коммунально-бытовых нужд на 7–10%. Дополнительное давление на стоимость оказали дефицит запчастей для импортных кремационных печей и подорожание обязательных газоочистных систем, спрос на которые вырос из-за увеличения числа кремаций.

Наиболее ощутимо цены поднялись в Москве и Московской области, где работают крематории, подведомственные ГБУ "Ритуал". По данным сотрудников Николо-Архангельского крематория, сейчас стандартное кремирование вместе с урной обходится в 80–85 тысяч рублей, тогда как несколько месяцев назад стоимость была почти вдвое ниже. В Хованском крематории рост оказался более умеренным — около 8–10 тысяч рублей за последние три месяца.

Повышение тарифов зафиксировано и в регионах. В Новосибирске кремация подорожала в среднем на 17 тысяч рублей, в Мурманске — на 15 тысяч, в Екатеринбурге — от одной до пяти тысяч рублей.

Несмотря на рост цен, кремация остается самым востребованным способом погребения в стране. Руководитель похоронного дома "Журавли" Илья Болтунов сообщил "Базе", что за последние два года на кремацию приходилось около 60% всех погребений, тогда как классические захоронения в землю составили около 40%. По его словам, в Москве кремацию заказывают примерно вдвое чаще.

Эксперт связывает рост спроса с распространением семейно-родовых захоронений, где урны можно подзахоранивать без ожидания санитарных сроков, а также с переполненностью кладбищ, реконструкцией колумбариев и постепенным изменением отношения общества к самому процессу кремации.

Пожилая женщина "восстала из мертвых" за пять минут до кремации

Живого человека могли сжечь из-за ненадлежащего осмотра врачей
Комментарии 11

Гость

14:42:36 17-02-2026

Предётся немного потерпеть

Холмс

15:42:29 17-02-2026

кремация грех. умерший все чувствует до 9 дня и как его сжигают чувствует хоть вы и не видите реакции.

Гость

17:58:33 17-02-2026

Холмс (15:42:29 17-02-2026) кремация грех. умерший все чувствует до 9 дня и как его сжиг... Бог един, но почему то у индусов, тайцев, филлипинцев и др. сжигают прилюдно на кострах и грехом не считается.

Гость

18:48:47 17-02-2026

Гость (17:58:33 17-02-2026) Бог един, но почему то у индусов, тайцев, филлипинцев и др. ... Это у индусов бог един. А нашим это не говорите - глаз выгрызут.

Гость

15:48:23 17-02-2026

Это хорошо зимой можно деда на балконе лишний месяц подержать, а летом нужно что-то делать. Может там коедиты начнут выдавать

Гость

16:26:30 17-02-2026

А в Барнауле сколько стоит?

Гость

16:31:26 17-02-2026

Электроэнергию собрались повысить осенью 2026 с 5 до 10 руб./кВт

Гость

18:09:04 17-02-2026

Завещаю оставить меня в муниципальном морге. пусть хоронят за счет государства.

Гость

20:59:21 17-02-2026

и тут кредит брать... а можно заранее подарочный сертификат купить?

Гость

11:31:14 18-02-2026

Еще один рычаг для долголетия.

ок

16:19:43 18-02-2026

Читайте закон о похоронном деле в РФ. Черным по белому написано, что кремация тела входит в обязательный перечень похоронных услуг, оказываемых гражданам РФ на безвозмездной основе

