Жительница Бийска пожаловалась на снос горки, с которой каждый день катались дети

Снежная горка была безопасной альтернативой катанию у реки

17 февраля 2026, 16:42, ИА Амител

Жительница Бийска пожаловалась на демонтаж снежной горки в парке "Прибрежный", с которой ежедневно катались дети. Обращение она опубликовала в Telegram-канале "Бийск 22".

По словам горожанки, именно эту горку коммунальные службы решили вывезти, несмотря на то, что в парке остаются большие снежные кучи, которые за всю зиму так и не убрали.

«Из парка "Прибрежного" сегодня решили вывезти почему-то именно горку. Ребятишки каждый день катаются, а родителям спокойнее, что они не пойдут кататься с речки. Но помешала именно горка, хотя в парке кучи снега, которые за зиму не вывозили. С них ребятишки тоже будут кататься. Хочется понять логику в этом случае?» — написала женщина.

Официальных комментариев от администрации города на момент публикации не поступало.