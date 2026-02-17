Эксперт назвал хештег в соцсетях, привлекающий мошенников
Даже обычные посты с хештегами и геолокацией создают цифровой след, который изучают мошенники
17 февраля 2026, 14:30, ИА Амител
Хештег #отпуск2026 в соцсетях привлекает внимание мошенников. Основатель компании "Интернет-Розыск" Игорь Бедеров в беседе с РИА Новости сравнивает его с приглашением к себе домой, который не защищен. По словам эксперта SafeNet ("Сейфнет"), люди сами облегчают жизнь злоумышленникам своими действиями.
«Фотографии новых квартир с геотегами служат "приманкой" для воров. Хештег #отпуск2026 делает ситуацию еще более опасной», — отметил он.
Эксперт также добавил, что регулярные публикации о "доме" и "работе" помогают преступникам составить маршрут и распорядок дня человека. Сообщения о неприятностях и жалобы могут стать дополнительным стимулом для мошенников, так как в состоянии стресса люди становятся более уязвимыми.
«В эпоху больших данных любая оставленная в цифровом пространстве информация становится частью "головоломки", которую можно использовать против человека», — заключил Бедеров.
14:36:34 17-02-2026
Так это не мошенники, наверное, а домушники.
15:14:51 17-02-2026
Хвастовство до добра не доведет