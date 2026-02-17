Затмение Солнца 17 февраля: когда начнется и где будет видно

В момент затмения Луна частично закроет Солнце

17 февраля 2026, 16:27, ИА Амител

Солнце / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

17 февраля жители Земли смогут стать свидетелями кольцевого солнечного затмения: явление продлится с 14:50 до 15:36 по московскому времени. В максимальной фазе Луна превратит Солнце в "огненное кольцо", однако увидеть это уникальное зрелище получится далеко не у всех, сообщают "Известия".

По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, в момент затмения Луна частично закроет Солнце, создав эффект яркого огненного кольца.

При этом полную фазу явления смогут наблюдать лишь единицы: "огненное кольцо" будет видно исключительно на российской станции "Мирный" в Антарктиде — единственной точке на планете, где сложится необходимая геометрия небесных тел.

На соседних базах — австралийской "Дейвис" и российской "Прогресс" — удастся увидеть лишь частичное затмение с серпом вместо кольца.

Жители Аргентины, Чили и большей части Южной Африки смогут наблюдать частное затмение. Для россиян явление останется недоступным, так как с территории страны его не будет видно.

Напомним, что солнечное затмение происходит, когда Луна оказывается между Землей и Солнцем, отбрасывая тень на поверхность планеты.

При полном затмении наступает кратковременная темнота, сравнимая с сумерками, а при частном — наблюдатель видит, как край спутника закрывает часть солнечного диска.

Даже частичная фаза представляет интерес для астрономов и любителей наблюдений: она позволяет фиксировать изменения освещенности и температуры воздуха, а также делать снимки редкого небесного события.

Солнечные затмения происходят несколько раз в год, но их видимость всегда ограничена конкретной территорией. Следующее затмение ожидается 12 августа 2026 года. Лучше всего его будут видеть жители Исландии и Гренландии, а в России частичную фазу смогут наблюдать в северных регионах, включая Москву.

Еще одно кольцевое затмение пройдет 6 февраля 2027 года — его основной зоной видимости станет Южная Америка. Ранее сообщалось, что на Солнце появился гигантский смайлик. Две активные области стали "глазами", а протуберанец в полмиллиона километров сложился в "улыбку".