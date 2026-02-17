Telegram в России могут полностью заблокировать с 1 апреля

Отмечается, что мессенджер не будет загружаться ни через мобильные сети, ни через домашний интернет

17 февраля 2026, 15:47, ИА Амител

Блокировки / Telegram / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Блокировки / Telegram / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Telegram в России могут полностью заблокировать с 1 апреля 2026 года, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на свои источники из нескольких ведомств.

«РКН приступит к тотальной блокировке мессенджера по аналогии с Instagram* и Facebook*», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мессенджер не будет загружаться ни через мобильные сети, ни через домашний интернет.

Ранее в Госдуме пообещали изучить правовые основания для замедления Telegram в России. 

* Принадлежат компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ

Комментарии 11

Гость

15:55:02 17-02-2026

Полностью приветствую это решение!
Развивать надо отечественное программное и техническое обеспечение

Гость

16:04:28 17-02-2026

Гость (15:55:02 17-02-2026) Полностью приветствую это решение!Развивать надо отечест... Так и развивай, кто не даёт то, но не надо блокировать альтернативы, лишая граждан свободы выбора!

гость

10:47:54 18-02-2026

Гость (16:04:28 17-02-2026) Так и развивай, кто не даёт то, но не надо блокировать альте... о свободе говоришь?
вот и будь свободным
свобода - это отсутствие зависимости, в том числе, от интернета и телеграм

Гость

16:15:03 17-02-2026

Гость (15:55:02 17-02-2026) Полностью приветствую это решение!Развивать надо отечест... Прямо напрашивается аналогия с автопромом. Фиг вам а не Тойота. На гранте ездите.

Гость

15:56:20 17-02-2026

Ждем новость - с первого ,,,, интернет заблокируют

Гость

16:22:31 17-02-2026

Гость (15:56:20 17-02-2026) Ждем новость - с первого ,,,, интернет заблокируют ... реально тогда молодежь от сотовых отлипнет и общаться во дворе начнет

Гость

16:03:24 17-02-2026

И ведь не поспоришь с утверждением что "можно выбирать любой мессенджер". Выбирать действительно можно любой мессенджер, но разве что за скобками остаётся дополнение о котором не говорят, что работать будет только мах

Гость

16:11:46 17-02-2026

То что это буквально монополизация на рынке никого не волнует? Обходят законы обычными запретами и блокировками, причем надуманными до нельзя.

Гость

16:29:32 17-02-2026

Гость (16:11:46 17-02-2026) То что это буквально монополизация на рынке никого не волнуе... Это не на рынке, а на базаре. И не монополизация, а монархизация.

Гость

16:53:59 17-02-2026

не ведемся, это все коридор затмений, выдыхаем...

гость

10:53:45 18-02-2026

если бы люди хоть на месяц оставили гаджеты, оглянулись вокруг и стали бы улучшать окружающий их мир, жизнь изменилась бы кардинально в лучшую сторону. Ведь вся жизнь у монитора пройдет, а жизнь короткая

