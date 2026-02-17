17 февраля 2026, 15:47, ИА Амител
Telegram в России могут полностью заблокировать с 1 апреля 2026 года, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на свои источники из нескольких ведомств.
«РКН приступит к тотальной блокировке мессенджера по аналогии с Instagram* и Facebook*», — говорится в сообщении.
Отмечается, что мессенджер не будет загружаться ни через мобильные сети, ни через домашний интернет.
Ранее в Госдуме пообещали изучить правовые основания для замедления Telegram в России.
* Принадлежат компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ
15:55:02 17-02-2026
Полностью приветствую это решение!
Развивать надо отечественное программное и техническое обеспечение
16:04:28 17-02-2026
Гость (15:55:02 17-02-2026) Полностью приветствую это решение!Развивать надо отечест... Так и развивай, кто не даёт то, но не надо блокировать альтернативы, лишая граждан свободы выбора!
10:47:54 18-02-2026
Гость (16:04:28 17-02-2026) Так и развивай, кто не даёт то, но не надо блокировать альте... о свободе говоришь?
вот и будь свободным
свобода - это отсутствие зависимости, в том числе, от интернета и телеграм
16:15:03 17-02-2026
Гость (15:55:02 17-02-2026) Полностью приветствую это решение!Развивать надо отечест... Прямо напрашивается аналогия с автопромом. Фиг вам а не Тойота. На гранте ездите.
15:56:20 17-02-2026
Ждем новость - с первого ,,,, интернет заблокируют
16:22:31 17-02-2026
Гость (15:56:20 17-02-2026) Ждем новость - с первого ,,,, интернет заблокируют ... реально тогда молодежь от сотовых отлипнет и общаться во дворе начнет
16:03:24 17-02-2026
И ведь не поспоришь с утверждением что "можно выбирать любой мессенджер". Выбирать действительно можно любой мессенджер, но разве что за скобками остаётся дополнение о котором не говорят, что работать будет только мах
16:11:46 17-02-2026
То что это буквально монополизация на рынке никого не волнует? Обходят законы обычными запретами и блокировками, причем надуманными до нельзя.
16:29:32 17-02-2026
Гость (16:11:46 17-02-2026) То что это буквально монополизация на рынке никого не волнуе... Это не на рынке, а на базаре. И не монополизация, а монархизация.
16:53:59 17-02-2026
не ведемся, это все коридор затмений, выдыхаем...
10:53:45 18-02-2026
если бы люди хоть на месяц оставили гаджеты, оглянулись вокруг и стали бы улучшать окружающий их мир, жизнь изменилась бы кардинально в лучшую сторону. Ведь вся жизнь у монитора пройдет, а жизнь короткая