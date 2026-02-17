17 февраля 2026, 15:47, ИА Амител

Блокировки / Telegram / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Telegram в России могут полностью заблокировать с 1 апреля 2026 года, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на свои источники из нескольких ведомств.

«РКН приступит к тотальной блокировке мессенджера по аналогии с Instagram* и Facebook*», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мессенджер не будет загружаться ни через мобильные сети, ни через домашний интернет.

Ранее в Госдуме пообещали изучить правовые основания для замедления Telegram в России.

* Принадлежат компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ