Российская делегация прилетела в Женеву для переговоров по Украине
Перелет из Москвы составил девять часов и проходил в обход недружественных стран
17 февраля 2026, 14:33, ИА Амител
Российская делегация, возглавляемая помощником президента РФ Владимиром Мединским, достигла Женевы для обсуждения мирного урегулирования украинского конфликта, передает источник агентства ТАСС.
«Самолет приземлился», — подтвердил источник.
Путешествие из российской столицы в Женеву заняло девять часов и было спланировано с учетом обхода территорий государств, признанных недружественными.
Для пролета над Швейцарией было получено разрешение на использование воздушного пространства Италии. Следующий этап диалога по украинскому вопросу намечен в Женеве на 17–18 февраля.
Предполагается, что встреча пройдет в формате трехстороннего сотрудничества, объединяющего представителей Российской Федерации, Соединенных Штатов Америки и Украины.
