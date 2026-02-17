Российская делегация прилетела в Женеву для переговоров по Украине

Перелет из Москвы составил девять часов и проходил в обход недружественных стран

17 февраля 2026, 14:33, ИА Амител

Российская делегация, возглавляемая помощником президента РФ Владимиром Мединским, достигла Женевы для обсуждения мирного урегулирования украинского конфликта, передает источник агентства ТАСС.

«Самолет приземлился», — подтвердил источник.

Путешествие из российской столицы в Женеву заняло девять часов и было спланировано с учетом обхода территорий государств, признанных недружественными.

Для пролета над Швейцарией было получено разрешение на использование воздушного пространства Италии. Следующий этап диалога по украинскому вопросу намечен в Женеве на 17–18 февраля.

Предполагается, что встреча пройдет в формате трехстороннего сотрудничества, объединяющего представителей Российской Федерации, Соединенных Штатов Америки и Украины.