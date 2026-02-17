"Коммуналку" разрешили платить до 15-го числа, удаление карты остановит подписку, а пенсию повысят автоматически

17 февраля 2026, 16:16, ИА Амител

С марта 2026 года в России вступает в силу ряд законодательных изменений, которые затронут сферу ЖКХ, бизнес, соцвыплаты и цифровые сервисы. О ключевых изменениях в беседе с RT напомнил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

"Коммуналка": сроки сдвигаются

Крайний срок оплаты жилищно-коммунальных услуг переносится с 10-го на 15-е число каждого месяца. Управляющие компании обязаны направлять квитанции жильцам не позднее 5-го числа. Новые сроки закреплены в Жилищном кодексе — изменить их не смогут ни договор управления, ни решение самих жителей.

Подписки: без автоматических списаний

Меняются правила оформления онлайн-подписок. Ранее сервисы могли продолжать списывать средства, даже если пользователь удалил карту из личного кабинета. Теперь отзыв платежных реквизитов автоматически блокирует возможность дальнейших списаний.

Вывески и названия ЖК: только по-русски

Организации — от кафе до офисов и магазинов — обязаны дублировать вывески на иностранных языках русским вариантом. А названия новых жилых комплексов отныне будут прописываться исключительно кириллицей. На уже существующие ЖК это правило не распространяется.

Пенсии: автоматическое повышение

Россиянам, которым в феврале исполнилось 80 лет, а также гражданам, получившим первую группу инвалидности, с марта автоматически повысят размер страховой пенсии. Никаких заявлений для этого подавать не нужно.