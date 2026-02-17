Суд поставил точку в деле матери, которую обвинили в истязании дочери в Новосибирске

Обвиняемая вину не признала, утверждая, что ее оговорили родственники

17 февраля 2026, 17:03, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

Суд окончательно поставил точку в деле жительницы Новосибирска, обвиненной в истязании собственной дочери. Новосибирский областной суд оставил без изменений приговор Октябрьского районного суда, которым женщина была осуждена на три с половиной года лишения свободы в колонии общего режима. Решение вступило в законную силу.

История получила огласку осенью 2024 года. В октябре 14-летняя школьница Эля* прибежала к бабушке и рассказала, что мать систематически избивает ее. Девочка показала ссадины и синяки, после чего пожилая женщина отвезла внучку в травмпункт и обратилась в полицию. В ходе проверки и следственных действий было установлено, что побои продолжались с июля 2022-го по октябрь 2024 года. Об этом сообщал источник "КП-Новосибирск".

По версии следствия, мать избивала дочь за "непослушание": поводом могли стать позднее возвращение домой, невынесенный мусор, беспорядок в комнате или разбитая кружка. В одном из эпизодов женщина использовала металлическую палку, нанося удары по рукам и ногам ребенка. Несмотря на травмы, девочка продолжала ходить в школу и скрывала синяки под одеждой. Информация о происходящем в итоге поступила в полицию через службу опеки.

Следственные органы возбудили уголовное дело об истязании несовершеннолетней. Обвиняемая вину отрицала, утверждая, что ее оговорили родственники. Тем не менее суд первой инстанции признал женщину виновной и назначил наказание. Прокуратура запрашивала шесть лет колонии, однако суд ограничился сроком три с половиной года.

Осужденная попыталась обжаловать приговор, но апелляция результата не принесла.

«Новосибирский областной суд оставил решение районного суда без изменений, приговор вступил в законную силу», — сообщил представитель потерпевшей Николай*.

По его словам, после конфликта мать забрала у дочери личные вещи, включая зимнюю одежду, и не вернула их. Девочке пришлось менять школу, сейчас она живет у бабушки, которая оформила временную опеку. В прокуратуре Октябрьского района подтвердили, что после вступления приговора в силу возможно обращение в суд с иском о лишении осужденной родительских прав.

* Имена изменены