Алтайский депутат помог семье из Камня-на-Оби переехать из аварийного барака в новое жилье

Заявительница обратилась в Общественную приемную Александра Терентьева

17 февраля 2026, 17:00, ИА Амител

Александр Терентьев / Фото: из архива amic.ru

Жительница Камня-на-Оби обратилась в общественную приемную депутата Госдумы Александра Терентьева с жалобой на аварийный дом. Семья много лет жила в ветхом бараке 1966 года постройки, который признали аварийным и подлежащим расселению еще в 2021–2023 годах. Срок истек, однако люди продолжали находиться в опасных условиях.

Дом с трещинами и без крыши

С момента признания здания аварийным прошло восемь лет. Несмотря на это, жильцы оставались в одноэтажном бараке. В 2022 году супруга заявительницы мобилизовали в зону СВО, и женщине стало сложно поддерживать дом в порядке без мужской помощи.

Ситуация резко ухудшилась в декабре 2024 года, когда в соседней квартире произошел пожар. Во время тушения спасатели выбили стекла, затопили комнату и коридор семьи, огонь повредил часть кровли. Женщина рассказала, что зимой жить в бараке особенно тяжело: стены там тонкие.

«Мы топим печь с утра до ночи, так как за стеной выбиты окна и нет крыши. У нас нет воды!» — пожаловалась заявительница.

Поддержка на краевом уровне

Александр Терентьев направил обращения в прокуратуру Алтайского края и губернатору Виктору Томенко. В запросах он указал на критическое состояние здания и то, что супруг заявительницы участвует в специальной военной операции. Кстати, мужчина награжден медалями "За воинскую доблесть" I и II степени.

Региональные власти приняли решение о целевой помощи Каменскому району. В итоге Новый год семья встретила уже в новом доме.

Как ранее сообщал amic.ru, народный избранник помог и жительнице Затона. Женщина пришла на прием после того, как не смогла самостоятельно оформить субсидию на проведение газа в дом. Александр Терентьев направил запрос в профильную структуру. В результате заявительнице возместили часть затрат на газификацию, выделив 100 тысяч рублей.