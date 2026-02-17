Следствие полагает, что бывший возлюбленный спланировал преступление

17 февраля 2026, 14:54, ИА Амител

Убитая Анастасия Никулина / Фото: кадр программы "Вести. Дежурная часть" / Телеканал "Россия 24"

В Дубае в отеле Voco Bonnington Dubai An IHG Hotel 5 в декабре было обнаружено тело 25‑летней стюардессы из Санкт‑Петербурга. По данным следствия, преступление носит признаки заранее спланированного. Тело девушки было облито зеленкой, а с головы сострижены волосы. Об этом РИА Новости сообщил заместитель руководителя ГСУ СК по Петербургу Артем Черненко.

По подозрению в убийстве задержан бывший бойфренд погибшей — 41‑летний Альберт Морган. В настоящее время он находится под стражей.

«В ходе предварительного следствия установлено, что 18 декабря 2025 года гражданин М., находясь на территории эмирата Дубай, в отеле Voco Bonnington Dubai An IHG Hotel 5, напал на потерпевшую и нанес ей не менее 15 ударов ножом в область туловища, шеи, а также конечностей, в результате чего она скончалась на месте происшествия. После чего он остриг ей волосы заранее принесенными ножницами, а также полил тело зеленкой», — рассказал Черненко.

Следствие полагает, что подозреваемый несколько дней выслеживал девушку на территории отеля и дважды пытался проникнуть в ее номер. Во время обыска была обнаружена расписка, в которой потерпевшая обязуется вернуть обвиняемому 500 тысяч рублей.

Как стало известно, погибшая работала стюардессой и прилетела в Дубай с целью устроиться в международную авиакомпанию.

В конце декабря СК России сообщил о задержании мужчины в Санкт‑Петербурге по обвинению в убийстве, совершенном на территории Объединенных Арабских Эмиратов. В объединенной пресс‑службе судов Петербурга подтвердили, что по делу об убийстве в ОАЭ арестован Альберт Морган.

